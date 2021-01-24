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الكشف عن آلية توثيق الخلع والطلاق 

Time منذ 39 دقيقة
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الكشف عن آلية توثيق الخلع والطلاق 

عادل الحربي (صدى):
كشفت وزارة العدل، عن خطوات توثيق الخلع والطلاق من خلال خدماتها الإلكترونية عبر بوابة ناجز.

وأشارت وزارة العدل، إلى آلية توثيق الخلع وذلك من خلال تباع الخطوات التالية: الدخول على بوابة منصة ناجز الإلكترونية، من قائمة الخدمات الإلكترونية اختر الحالات الاجتماعية، من اختيار طلبات الحالات الاجتماعية أنقر على طلب جديد، اضغط على اختيار خدمة توثيق خلع، قم بتعبئة النموذج التوثيقي وإرساله.

وتضمنت الخطوات أيضا: استلام إشعار بصدور الوثيقة، تبليغ وزارة الداخلية بتغير الحالة الاجتماعية، كما حددت إجراءات توثيق وثيقة الطلاق وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: الدخول على بوبة منصة ناجز الإلكترونية، من قائمة الخدمات الإلكترونية اختر الحالات الاجتماعية.

وشملت الإجراءات: اختيار طلبات الحالات الاجتماعية أنقر على طلب جديد، اضغط على اختيار خدمة توثيق طلاق، قم بتعبئة النموذج التوثيقي وإرساله، استلام إشعار بصدور الوثيقة، تبليغ وزارة الداخلية بتغير الحالة الاجتماعية.

Time واتساب
وزارة الداخلية
وزارة العدل
الطلاق
الخلع
بوابة ناجز

أحدث التعليقات

ابو منى
اكل تراب يالشيعي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيهم ويعافيهم
ابو احمد
المفروض يشطب من الاعلام... لايحترم الكبار هذا الأعوج
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه أهم شي دون عملية تجميل شكل قلبه مدبول من الي يشوفه عاد فرصه إلى يلهثنه ورا الفلوس راتب شهري 50 الف ولا راتب القاضي أو دكتور محاضر حاح من عقلك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب مبروووك

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