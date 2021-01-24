بالفيديو.. مايكون: سنقاتل لانتزاع صدارة دوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
علق النجم البرازيلي مايكون بيريرا، قلب دفاع النصر، عن تعادل فريقه مع الاتحاد، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وأكد مايكون أن النصر، أهدر فوزًا كان متناولا، بسبب عدم التركيز، مشيرا إلى عدم رضاهم على أداء الفريق
وعن ابتعاد النصر عن الصدارة، قال النجم البرازيلي، أن الفريق لن يفقد الأمل، وسيظل يقاتل، من أجل الحصول على الصدارة، وانتزاع اللقب من الهلال.
كان النصر قد تلقى هدفًا في الثواني الأخيرة، ليخرج متعادلًا (1-1) مع الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.