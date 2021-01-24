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بالفيديو.. مايكون: سنقاتل لانتزاع صدارة دوري المحترفين

Time منذ ساعة
Views 1599
بالفيديو.. مايكون: سنقاتل لانتزاع صدارة دوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
علق النجم البرازيلي مايكون بيريرا، قلب دفاع النصر، عن تعادل فريقه مع الاتحاد، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وأكد مايكون أن النصر، أهدر فوزًا كان متناولا، بسبب عدم التركيز، مشيرا إلى عدم رضاهم على أداء الفريق

وعن ابتعاد النصر عن الصدارة، قال النجم البرازيلي، أن الفريق لن يفقد الأمل، وسيظل يقاتل، من أجل الحصول على الصدارة، وانتزاع اللقب من الهلال.

كان النصر قد تلقى هدفًا في الثواني الأخيرة، ليخرج متعادلًا (1-1) مع الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Time واتساب
النصر
الاتحاد
رياضة

أحدث التعليقات

ابو منى
اكل تراب يالشيعي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيهم ويعافيهم
ابو احمد
المفروض يشطب من الاعلام... لايحترم الكبار هذا الأعوج
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه أهم شي دون عملية تجميل شكل قلبه مدبول من الي يشوفه عاد فرصه إلى يلهثنه ورا الفلوس راتب شهري 50 الف ولا راتب القاضي أو دكتور محاضر حاح من عقلك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب مبروووك

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