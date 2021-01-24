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شاهد.. الصور الأولى للمواطنة التي تعرضت لطلق ناري من مسدس زوجها في غرفة النوم بجدة 

Time منذ ساعة
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شاهد.. الصور الأولى للمواطنة التي تعرضت لطلق ناري من مسدس زوجها في غرفة النوم بجدة 

جدة (صدى):
أظهرت صورة متداولة مكان إصابة المواطنة التي تعرضت لإطلاق نار من مسدس زوجها داخل غرفة النوم في منزلهم بمدينة جدة.

ووثقت الصور، المواطنة تعرضت لرصاصة اخترقت رقبتها، فيما ظهرت الآثار الموجودة في رقبتها، بالإضافة إلى إصابات في يدها، وفقا للزميلة " عكاظ ".

وكانت الضحية التي رفعت القضية قالت أمام محكمة الأحوال الشخصية بجدة من أجل فسخ عقد نكاحها، إن زوجها أخبرها في إحدى المرات رغبته في أن يقدم لها مفاجأة.

وأوضحت بعد أن أشعل الشموع في غرفة النوم، ووضع الغطاء على زوجته زاعمًا برودة الأجواء، فوجئت بإطلاق رصاصة عليها من سلاح ناري كان بحوزته اخترقت رقبتها من الخلف وخرجت من الأمام ".

Time واتساب
جدة
عكاظ
طلق ناري
مواطنة
غرفة نوم

أحدث التعليقات

ابو منى
اكل تراب يالشيعي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيهم ويعافيهم
ابو احمد
المفروض يشطب من الاعلام... لايحترم الكبار هذا الأعوج
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه أهم شي دون عملية تجميل شكل قلبه مدبول من الي يشوفه عاد فرصه إلى يلهثنه ورا الفلوس راتب شهري 50 الف ولا راتب القاضي أو دكتور محاضر حاح من عقلك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب مبروووك

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