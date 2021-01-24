الأعداد السابقة للصحيفة

أمر ملكي بتعيين "الخليفي" مستشارا بالديوان الملكي

Time منذ 26 دقيقة
Views 1489
أمر ملكي بتعيين "الخليفي" مستشارا بالديوان الملكي

الرياض (صدى):
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بتعيين الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وجاء في نص الأمر الملكي الكريم ما يلي:

الرقم : أ / 326

التاريخ : 11 / 6 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعين معالي الدكتور / أحمد بن عبدالكريم الخليفي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

كما صدر أمر الملك سلمان بإعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه.

وجاء في نص الأمر الملكي ما يلي:

الرقم : أ / 324

التاريخ : 11 / 6 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعفى معالي الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه.

ثانياً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

Time واتساب

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إنتبه لا يخليك أحد مقبلات طبق اليوم يالوووووح..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه هذا أسد يا تيس،ماهو قرد ..
واضح*** وصريح***
خير أن شاء الله ؟؟؟
واضح*** وصريح***
خوش، بربسة ياصديق..
¥ ولد نجد ¥
ههههههه ما امداه يكمل .

أخر الأخبار

الرياض عام 1397 هـ
الرياض عام 1397 هـ
Time منذ 58 ثانية Views 12
بالفيديو.. تعليق مثير من البكيري على تعادل النصر والاتحاد 
بالفيديو.. تعليق مثير من البكيري على تعادل النصر والاتحاد 
Time منذ دقيقتين Views 1123
بالفيديو.. الأهلي يهزم الاتفاق بسيناريو الوقت القاتل ويشارك الهلال الصدارة 
بالفيديو.. الأهلي يهزم الاتفاق بسيناريو الوقت القاتل ويشارك الهلال الصدارة 
Time منذ 23 دقيقة Views 1570
أمر ملكي بتعيين "الخليفي" مستشارا بالديوان الملكي
أمر ملكي بتعيين "الخليفي" مستشارا بالديوان الملكي
Time منذ 26 دقيقة Views 1489
خادم الحرمين يعين ماجد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان
خادم الحرمين يعين ماجد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان
Time منذ 32 دقيقة Views 1500
شاهد.. جستنيه يُثير الجدل بتعليقه على النقاش الحاد بين " السويكت " ورئيس لجنة الحكام
شاهد.. جستنيه يُثير الجدل بتعليقه على النقاش الحاد بين " السويكت " ورئيس لجنة الحكام
Time منذ 36 دقيقة Views 1862
أمر ملكي بترقية اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات إلى رتبة فريق
أمر ملكي بترقية اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات إلى رتبة فريق
Time منذ 46 دقيقة Views 1564
انتبهي تغرقين
انتبهي تغرقين
Time منذ 49 دقيقة Views 385
سودانيات يحتفلون بزفاف صديقتهم
سودانيات يحتفلون بزفاف صديقتهم
Time منذ 50 دقيقة Views 420
ياقوة قلبه
ياقوة قلبه
Time منذ 50 دقيقة Views 338