الأعداد السابقة للصحيفة

خادم الحرمين يعين ماجد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان

Time منذ 32 دقيقة
Views 1500
خادم الحرمين يعين ماجد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان

الرياض (صدى):

صدر أمر ملكي اليوم الأحد بتعيين ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.

كما صدر أمر ملكي بضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويُعدل اسمها ليكون وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان .

وتضمن نص الأمر الملكي الكريم:

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 323

التاريخ : 11 / 6 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ ، ورقم ( أ / 322 ) بتاريخ 11 / 6 / 1442هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعين معالي الأستاذ / ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ثانياً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 324

التاريخ : 11 / 6 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.

Time واتساب
المملكة
خادم الحرمين
أوامر ملكية

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إنتبه لا يخليك أحد مقبلات طبق اليوم يالوووووح..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه هذا أسد يا تيس،ماهو قرد ..
واضح*** وصريح***
خير أن شاء الله ؟؟؟
واضح*** وصريح***
خوش، بربسة ياصديق..
¥ ولد نجد ¥
ههههههه ما امداه يكمل .

أخر الأخبار

الرياض عام 1397 هـ
الرياض عام 1397 هـ
Time منذ 47 ثانية Views 12
بالفيديو.. تعليق مثير من البكيري على تعادل النصر والاتحاد 
بالفيديو.. تعليق مثير من البكيري على تعادل النصر والاتحاد 
Time منذ دقيقتين Views 1123
بالفيديو.. الأهلي يهزم الاتفاق بسيناريو الوقت القاتل ويشارك الهلال الصدارة 
بالفيديو.. الأهلي يهزم الاتفاق بسيناريو الوقت القاتل ويشارك الهلال الصدارة 
Time منذ 23 دقيقة Views 1569
أمر ملكي بتعيين "الخليفي" مستشارا بالديوان الملكي
أمر ملكي بتعيين "الخليفي" مستشارا بالديوان الملكي
Time منذ 26 دقيقة Views 1486
خادم الحرمين يعين ماجد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان
خادم الحرمين يعين ماجد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان
Time منذ 32 دقيقة Views 1500
شاهد.. جستنيه يُثير الجدل بتعليقه على النقاش الحاد بين " السويكت " ورئيس لجنة الحكام
شاهد.. جستنيه يُثير الجدل بتعليقه على النقاش الحاد بين " السويكت " ورئيس لجنة الحكام
Time منذ 36 دقيقة Views 1858
أمر ملكي بترقية اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات إلى رتبة فريق
أمر ملكي بترقية اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات إلى رتبة فريق
Time منذ 46 دقيقة Views 1564
انتبهي تغرقين
انتبهي تغرقين
Time منذ 49 دقيقة Views 385
سودانيات يحتفلون بزفاف صديقتهم
سودانيات يحتفلون بزفاف صديقتهم
Time منذ 50 دقيقة Views 416
ياقوة قلبه
ياقوة قلبه
Time منذ 50 دقيقة Views 338