الأعداد السابقة للصحيفة

أمر ملكي بترقية اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات إلى رتبة فريق

Time منذ 45 دقيقة
Views 1564
أمر ملكي بترقية اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات إلى رتبة فريق

الرياض (صدى):
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بترقية اللواء سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى مدير عام الجوازات إلى رتبة فريق.

وجاء في نص الأمر الملكي كما يلي:

الرقم : أ / 327

التاريخ : 11 / 6 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 43 ) بتاريخ 1 / 2 / 1441هـ.

وبناء على ما عرضه علينا سمو وزير الداخلية.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يُرقى اللواء / سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى ( مدير عام الجوازات ) إلى رتبة فريق.

ثانياً : على سمو وزير الداخلية تنفيذ أمرنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

Time واتساب
خادم الحرمين
أمر ملكي

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إنتبه لا يخليك أحد مقبلات طبق اليوم يالوووووح..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه هذا أسد يا تيس،ماهو قرد ..
واضح*** وصريح***
خير أن شاء الله ؟؟؟
واضح*** وصريح***
خوش، بربسة ياصديق..
¥ ولد نجد ¥
ههههههه ما امداه يكمل .

أخر الأخبار

الرياض عام 1397 هـ
الرياض عام 1397 هـ
Time منذ 42 ثانية Views 12
بالفيديو.. تعليق مثير من البكيري على تعادل النصر والاتحاد 
بالفيديو.. تعليق مثير من البكيري على تعادل النصر والاتحاد 
Time منذ دقيقتين Views 1123
بالفيديو.. الأهلي يهزم الاتفاق بسيناريو الوقت القاتل ويشارك الهلال الصدارة 
بالفيديو.. الأهلي يهزم الاتفاق بسيناريو الوقت القاتل ويشارك الهلال الصدارة 
Time منذ 23 دقيقة Views 1569
أمر ملكي بتعيين "الخليفي" مستشارا بالديوان الملكي
أمر ملكي بتعيين "الخليفي" مستشارا بالديوان الملكي
Time منذ 26 دقيقة Views 1486
خادم الحرمين يعين ماجد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان
خادم الحرمين يعين ماجد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان
Time منذ 32 دقيقة Views 1496
شاهد.. جستنيه يُثير الجدل بتعليقه على النقاش الحاد بين " السويكت " ورئيس لجنة الحكام
شاهد.. جستنيه يُثير الجدل بتعليقه على النقاش الحاد بين " السويكت " ورئيس لجنة الحكام
Time منذ 36 دقيقة Views 1858
أمر ملكي بترقية اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات إلى رتبة فريق
أمر ملكي بترقية اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات إلى رتبة فريق
Time منذ 45 دقيقة Views 1564
انتبهي تغرقين
انتبهي تغرقين
Time منذ 49 دقيقة Views 385
سودانيات يحتفلون بزفاف صديقتهم
سودانيات يحتفلون بزفاف صديقتهم
Time منذ 50 دقيقة Views 416
ياقوة قلبه
ياقوة قلبه
Time منذ 50 دقيقة Views 338