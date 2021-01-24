شاهد.. جستنيه يُثير الجدل بتعليقه على النقاش الحاد بين " السويكت " ورئيس لجنة الحكام

نواف السالم (صدى):
علق الناقد الرياضي، عدنان جستنيه، على النقاش الحاد بين رئيس نادي النصر صفوان السويكت مع الإسباني فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم.
وقال " جستنيه ":" يحق له ولا ما يحق هكذا هو السؤال المهم "، مما أثار الجدل من قبل الجماهير الكروية.
وكان مقطع فيديو، أظهر نقاش حاد بين رئيس نادي النصر صفوان السويكت مع الإسباني فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، وذلك عقب نهاية الشوط الأول بين فريقي الاتحاد والنصر.
وبدا في الفيديو رئيس النصر يحتج على بعض القرارات التحكيمية خلال أحداث الشوط الأول من المباراة.