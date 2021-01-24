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إعفاء محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه وتعيين فهد المبارك

Time منذ 53 دقيقة
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إعفاء محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه وتعيين فهد المبارك

الرياض (صدى):
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بإعفاء الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.

وجاء في نص الأمر الملكي كما يلي:

الرقم : أ / 325

التاريخ : 11 / 6 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 36 ) بتاريخ 11 / 4 / 1442هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 534 ) بتاريخ 28 / 7 / 1441هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعفى معالي الدكتور / أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.

ثانياً : يُعين معالي الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

ثالثاً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إنتبه لا يخليك أحد مقبلات طبق اليوم يالوووووح..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه هذا أسد يا تيس،ماهو قرد ..
واضح*** وصريح***
خير أن شاء الله ؟؟؟
واضح*** وصريح***
خوش، بربسة ياصديق..
¥ ولد نجد ¥
ههههههه ما امداه يكمل .

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