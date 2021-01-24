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" الموارد البشرية " تنتصر للموظفين بشأن الرواتب 

Time منذ ساعة
Views 6996
" الموارد البشرية " تنتصر للموظفين بشأن الرواتب 

الرياض (صدى):
أوضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن تأخير صرف الأجور يعتبر مخالفة للنظام، مضيفا:" بإمكانك رفع بلاغك إلكترونيا عبر تطبيق معاً للرصد ".

 

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كشفت عن الحقوق النظامية المتاحة لموظف القطاع الخاص في حال وقف تأميناته الاجتماعية، أو طلبه مقابل إجازاته.

 

وأبانت أن موظف القطاع الخاص في الحالة المشار إليها يمكنه رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.

وتعتبر التسوية الودية، المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل وتتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة؛ لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

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القطاع الخاص
الموارد البشرية
الأجور
الموظفين
تطبيق معاً للرصد

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إنتبه لا يخليك أحد مقبلات طبق اليوم يالوووووح..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه هذا أسد يا تيس،ماهو قرد ..
واضح*** وصريح***
خير أن شاء الله ؟؟؟
واضح*** وصريح***
خوش، بربسة ياصديق..
¥ ولد نجد ¥
ههههههه ما امداه يكمل .

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