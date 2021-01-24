بالفيديو.. مناوشات بين بيتروس والجهاز الإداري لـ "الاتحاد"

ماجد محمد (صدى):
شهدت نهاية مباراة الاتحاد والنصر التي انتهت منذ قليل مناوشات بين بيتروس ماتيوس والجهاز الإداري بنادي الاتحاد.
وأظهر مقطع فيديو دخول لاعب النصر بيتروس ماتيوس في مشادة كلامية ومناوشات مع الجهاز الإداري بنادي الاتحاد بعد هدف التعادل الذي أحرزه رومارينهو لصالح فريقه.
وحسم التعادل الإيجابي على مواجهة النصر والاتحاد، بهدف لكلا منهما، في الكلاسيكو، ضمن مباريات الجولة 15 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل اللاعب خالد الغنام الهدف الأول للنصر، عند الدقيقة 63، بينما أحرز اللاعب رومارينهو هدف التعادل لصالح الاتحاد.