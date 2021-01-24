الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مناوشات بين بيتروس والجهاز الإداري لـ "الاتحاد"

Time منذ ساعة
Views 2105
Comment 3
بالفيديو.. مناوشات بين بيتروس والجهاز الإداري لـ "الاتحاد"

ماجد محمد (صدى):
شهدت نهاية مباراة الاتحاد والنصر التي انتهت منذ قليل مناوشات بين بيتروس ماتيوس والجهاز الإداري بنادي ‎الاتحاد.

وأظهر مقطع فيديو دخول لاعب النصر بيتروس ماتيوس في مشادة كلامية ومناوشات مع الجهاز الإداري بنادي ‎الاتحاد بعد هدف التعادل الذي أحرزه رومارينهو لصالح فريقه.

وحسم التعادل الإيجابي على مواجهة النصر والاتحاد، بهدف لكلا منهما، في الكلاسيكو، ضمن مباريات الجولة 15 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل اللاعب خالد الغنام الهدف الأول للنصر، عند الدقيقة 63، بينما أحرز اللاعب رومارينهو هدف التعادل لصالح الاتحاد.

Time واتساب
النصر
الاتحاد

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إنتبه لا يخليك أحد مقبلات طبق اليوم يالوووووح..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه هذا أسد يا تيس،ماهو قرد ..
واضح*** وصريح***
خير أن شاء الله ؟؟؟
واضح*** وصريح***
خوش، بربسة ياصديق..
¥ ولد نجد ¥
ههههههه ما امداه يكمل .

أخر الأخبار

الرياض عام 1397 هـ
الرياض عام 1397 هـ
Time منذ 10 ثواني Views 0
بالفيديو.. تعليق مثير من البكيري على تعادل النصر والاتحاد 
بالفيديو.. تعليق مثير من البكيري على تعادل النصر والاتحاد 
Time منذ دقيقتين Views 1105
بالفيديو.. الأهلي يهزم الاتفاق بسيناريو الوقت القاتل ويشارك الهلال الصدارة 
بالفيديو.. الأهلي يهزم الاتفاق بسيناريو الوقت القاتل ويشارك الهلال الصدارة 
Time منذ 22 دقيقة Views 1563
أمر ملكي بتعيين "الخليفي" مستشارا بالديوان الملكي
أمر ملكي بتعيين "الخليفي" مستشارا بالديوان الملكي
Time منذ 25 دقيقة Views 1482
خادم الحرمين يعين ماجد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان
خادم الحرمين يعين ماجد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان
Time منذ 31 دقيقة Views 1493
شاهد.. جستنيه يُثير الجدل بتعليقه على النقاش الحاد بين " السويكت " ورئيس لجنة الحكام
شاهد.. جستنيه يُثير الجدل بتعليقه على النقاش الحاد بين " السويكت " ورئيس لجنة الحكام
Time منذ 35 دقيقة Views 1851
أمر ملكي بترقية اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات إلى رتبة فريق
أمر ملكي بترقية اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات إلى رتبة فريق
Time منذ 45 دقيقة Views 1563
انتبهي تغرقين
انتبهي تغرقين
Time منذ 49 دقيقة Views 385
سودانيات يحتفلون بزفاف صديقتهم
سودانيات يحتفلون بزفاف صديقتهم
Time منذ 49 دقيقة Views 416
ياقوة قلبه
ياقوة قلبه
Time منذ 50 دقيقة Views 338