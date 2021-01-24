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شاهد.. خالد الغنام يكشف ما وجده لاعبي النصر مع المدرب هورفات

Time منذ ساعة
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شاهد.. خالد الغنام يكشف ما وجده لاعبي النصر مع المدرب هورفات

نواف السالم (صدى):
علق لاعب النصر، خالد الغنام، على التعادل الإيجابي لفريقه مع الاتحاد، خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن مباريات الجولة 15 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وقال خالد الغنام خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" القادم أفضل و سنفرح جماهير العالمي، وهذا ما وجدناه مع المدرب آلين هورفات ولم يقصر معنا في التمارين والتدريبات ".

وكان التعادل الإيجابي حسم على مواجهة النصر والاتحاد، بهدف لكلا منهما، في الكلاسيكو، ضمن مباريات الجولة 15 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل اللاعب خالد الغنام الهدف الأول للنصر، عند الدقيقة 63، بينما أحرز اللاعب رومارينهو هدف التعادل لصالح الاتحاد.

 

وبهذا التعادل، وصل الاتحاد إلى 25 نقطة، ويواجه الاتقاق السبت 30 يناير، بينما بلغ النصر النقطة الـ 21، ويلاقي التعاون الخميس 4 فبراير.

Time واتساب
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خالد الغنام
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الاتقاق
آلين هورفات

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إنتبه لا يخليك أحد مقبلات طبق اليوم يالوووووح..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه هذا أسد يا تيس،ماهو قرد ..
واضح*** وصريح***
خير أن شاء الله ؟؟؟
واضح*** وصريح***
خوش، بربسة ياصديق..
¥ ولد نجد ¥
ههههههه ما امداه يكمل .

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