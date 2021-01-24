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شاهد.. ولي العهد يعتمد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة حتى 2025

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شاهد.. ولي العهد يعتمد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة حتى 2025

الرياض (صدى):

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025.

وأكد سمو ولي العهد، إن الاستراتيجية الجديدة تمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة.

وأضاف ولي العهد: سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.

وأشار ولي العهد الى أن صندوق الاستثمارات العامة يمضي بخطوات ثابتة ليكون أحد أكبر الصناديق الثروة السيادية حول العالم بحلول 2030.

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ولي العهد
صندوق الاستثمارات العامة

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ويش تنتظر من الأم ( المسليه ) غير هذا الكلام ..
فهاد
تصدق جبت خبر غريب هههههههههههههه لجنه الحكام ورئيس لجنه الحكام كانوا في نادي الهلال قبل كم يوم 🙂 وقبل كم سنه كان الطواقي يستقبلوا الحكام في المطار ويعزموهم على العشاء قبل المباراة بليلة😊
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك الله فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. جيد ، عن الف غسالة صحون ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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