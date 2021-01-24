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مشروع البحر الأحمر يخطط لجذب 300 ألف سائح سنوياً

Time منذ 36 دقيقة
Views 1430
مشروع البحر الأحمر يخطط لجذب 300 ألف سائح سنوياً

الرياض (صدى):
قال الرئيس التنفيذي للمشروع السياحي، الذي تنفذه شركة البحر ‏الأحمر للتطوير، جون باجانو، أن المشروع يخطط لافتتاح 16 ‏فندقًا بحلول نهاية 2023، مبينا أن عدد الفنادق يزيد بواقع اثنين عن المخطط المبدئي في ‏المرحلة الأولى

وتوقع جون باجانو انتعاشًا سريعًا في السياحة العالمية فور ‏انحسار جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن المشروع يهدف ‏لجذب 300 ألف سائحا سنويا خلال المرحلة الأولى، عقب انحسار جائحة كوفيد-19‏‎.‎

يذكر أن المشروع المملوك لصندوق الاستثمارات العامة يهدف لتطوير ‏منتجعات فاخرة على 50 جزيرة قبالة ساحل البحر الأحمر الذي ‏تحوطه الشعاب المرجانية، ما يمكن السياح من ممارسة رياضة ‏الغوص وزيارة المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية‎.

Time واتساب
صندوق الاستثمارات
مشروع البحر الأحمر

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ويش تنتظر من الأم ( المسليه ) غير هذا الكلام ..
فهاد
تصدق جبت خبر غريب هههههههههههههه لجنه الحكام ورئيس لجنه الحكام كانوا في نادي الهلال قبل كم يوم 🙂 وقبل كم سنه كان الطواقي يستقبلوا الحكام في المطار ويعزموهم على العشاء قبل المباراة بليلة😊
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك الله فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. جيد ، عن الف غسالة صحون ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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