الرائد ينتصر على الفتح بثنائية

نواف السالم (صدى):
تغلب فريق الرائد على مضيفه الفتح بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل اللاعب أرنود ديوم، هدف الرائد الأول في الدقيقة 22 من ضربة جزاء، ونجح اللاعب محمد فلاح السهلي تسجيل الهدف الثاني له في المباراة، بالدقيقة 94 من الوقت بدل الضائع.
وانتهت المباراة بفوز هام لفريق الرائد، خارج ملعبه، وحصد ثلاث نقاط هامة بمشواره بالدوري، وبهذه النتيجة يرفع الرائد رصيده للنقطة 16 في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري المحترفين، ويتوقف رصيد الفتح عند النقطة 18 في المركز الحادي عشر.