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الرائد ينتصر على الفتح بثنائية

Time منذ 59 دقيقة
Views 1506
الرائد ينتصر على الفتح بثنائية

نواف السالم (صدى):
تغلب فريق الرائد على مضيفه الفتح بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل اللاعب أرنود ديوم، هدف الرائد الأول في الدقيقة 22 من ضربة جزاء، ونجح اللاعب محمد فلاح السهلي تسجيل الهدف الثاني له في المباراة، بالدقيقة 94 من الوقت بدل الضائع.

وانتهت المباراة بفوز هام لفريق الرائد، خارج ملعبه، وحصد ثلاث نقاط هامة بمشواره بالدوري، وبهذه النتيجة يرفع الرائد رصيده للنقطة 16 في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري المحترفين، ويتوقف رصيد الفتح عند النقطة 18 في المركز الحادي عشر.

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الفتح
الرائد
دوري المحترفين
فلاح السهلي

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ويش تنتظر من الأم ( المسليه ) غير هذا الكلام ..
فهاد
تصدق جبت خبر غريب هههههههههههههه لجنه الحكام ورئيس لجنه الحكام كانوا في نادي الهلال قبل كم يوم 🙂 وقبل كم سنه كان الطواقي يستقبلوا الحكام في المطار ويعزموهم على العشاء قبل المباراة بليلة😊
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك الله فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. جيد ، عن الف غسالة صحون ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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