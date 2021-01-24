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بالفيديو.. تعليق مثير من البكيري على تعادل النصر والاتحاد 

Time منذ دقيقتين
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بالفيديو.. تعليق مثير من البكيري على تعادل النصر والاتحاد 

طلال الغامدي (صدى):
علق الناقد الرياضي محمد البكيري، على التعادل الإيجابي للنصر والاتحاد، ضمن مباريات الجولة 15 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وقال محمد البكيري خلال مقطع فيديو:" انتهى الكلاسيكو الاتحادي النصراوي بتعادل إيجابي معقول يتناسب مع المستوى المتوسط الذي قدمه في هذه المباراة ".

 

وأضاف:" النصر قدم مستوى تكتيكي منذ بداية الشوط الأول بشكل جيد ومباراة جيدة بالنسبة للوضع الذي يمر به النصر ".

وأوضح:" الاتحاد عنده مشكلة بسبب التراجع عند أكثر من عنصر مهم يعتمد عليه من قبل المدرب في تشكيلة الفريق وعلى رأسهم فهد المولد وعبدالرحمن العبود، وهارون كامارا وروماينيو.

وكان التعادل الإيجابي حسم مواجهة النصر والاتحاد، بهدف لكلا منهما، في الكلاسيكو، ضمن مباريات الجولة 15 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وبهذا التعادل، وصل الاتحاد إلى 25 نقطة، ويواجه الاتقاق السبت 30 يناير، بينما بلغ النصر النقطة الـ 21، ويلاقي التعاون الخميس 4 فبراير.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إنتبه لا يخليك أحد مقبلات طبق اليوم يالوووووح..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه هذا أسد يا تيس،ماهو قرد ..
واضح*** وصريح***
خير أن شاء الله ؟؟؟
واضح*** وصريح***
خوش، بربسة ياصديق..
¥ ولد نجد ¥
ههههههه ما امداه يكمل .

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