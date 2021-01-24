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إجراء عاجل من " الداخلية " تجاه بعض مشاهير السوشيال ميديا

Time منذ ساعة
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إجراء عاجل من " الداخلية " تجاه بعض مشاهير السوشيال ميديا

عادل الحربي (صدى):
قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم الأحد، إنه تم ضبط مخالفات على بعض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، الذين لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا ومن ضمنها عدم ارتداء الكمامات أو التقيد بمسافات التباعد.

وأضاف طلال الشلهوب، أن تراخي البعض في التقيد بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية، أدى إلى ارتفاع الإصابات في الفترة الماضية.

وأشار إلى أن مجموع المخالفات التي تم إيقاعها لمخالفات الإجراءات الاحترازية بلغت 84.807 مخالفات في كل مناطق المملكة، مبينا أن رجال الأمن موجودون؛ لرصد أي مخالفة للإجراءات الوقائية.

Time واتساب
وزارة الداخلية
المملكة
كورونا
مشاهير
السوشيال ميديا
الإجراءات الاحترازية
طلال الشلهوب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ويش تنتظر من الأم ( المسليه ) غير هذا الكلام ..
فهاد
تصدق جبت خبر غريب هههههههههههههه لجنه الحكام ورئيس لجنه الحكام كانوا في نادي الهلال قبل كم يوم 🙂 وقبل كم سنه كان الطواقي يستقبلوا الحكام في المطار ويعزموهم على العشاء قبل المباراة بليلة😊
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك الله فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. جيد ، عن الف غسالة صحون ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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