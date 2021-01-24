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الكشف عن برامج تهدف لتوظيف 115 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص

Time منذ 9 دقائق
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الكشف عن برامج تهدف لتوظيف 115 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص

الرياض (صدى):
اجتمعت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى اليوم الأحد، لمناقشة التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام (1441/1440هـ)، وذلك برئاسة عضو المجلس عطا السبيتي، وبمشاركة نائب الوزير لقطاع العمل الدكتور عبد الله أبوثنين ونائب الوزير لقطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد الغانمي.

وناقش الاجتماع معدل مشاركة المرأة الاقتصادية، حيث أوضح المسؤولون أنه مستمر بالتزايد منذ عام 2018م إلى الربع الثاني من عام 2020م وهو ما يدل على ارتفاع في نسبة دخول المرأةِ إلى سوق العمل والمساهمة اقتصاديًا، فضلا عن التطرق إلى المبادرات التي تهدف إلى رفع ترتيب المملكة على الصعيد الدولي

وجرى استعراض التوطين إجمالاً، وتوطين المهن تحديدًا والوظائف العالية الأهمية في القطاع الخاص، حيث كشف مسؤولو الوزارة في ردهم على أسئلة اللجنة عن تدشين وإطلاق "برنامج توطين"؛ الذي يستهدف توظيف 115 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص من خلال اتفاقيات توقع مع الشركات الكبرى.

Time واتساب
الموارد البشرية
مجلس الشورى
التوطين

أحدث التعليقات

فهد
من بعيد كانه وليد الفراج يخلق من الشبه اربعين
ابن فيصل
إيقاف مسؤول هههههههههههههههههههههههههههههخخههههههه اي مسؤول قول مدرب أجنبي تلفظ على الحكم السعودي واتهمه بالفساد والله المفروض يجلد ويبعد برا البلاد عشان يتربى اذا فيه طناخه يطنخ عند الطواقي
اللهو البرى
اخ يابعض الرجال.. يا رجل بنت الرجال ماهي لعبة وعيب.. ياعشرة بالطيب يا كل واحد يذهب ف طريق
سكب
افلام هندية
عادل عبدالحي حمزة
وأكد أن الرياض احتلت المرتبة الأولى كأكثر المناطق المخالفة للإجراءات الاحترازية، حيث 24.5 ألف مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ15 ألف مخالفة، ثم القصيم بـ9 آلاف مخالفة، فيما كانت جازان الأقل في تسجيل المخالفات بـ663 مخالفة، تليها نجران بـ880 ألف مخالفة --------------- نجران 880 ألف مخالفة كتير جداً

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