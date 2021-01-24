الأعداد السابقة للصحيفة

مصير قائد المركبة التي تساقطت منها أحجار كبيرة على طرق جدة 

Time منذ 45 دقيقة
Views 1764
مصير قائد المركبة التي تساقطت منها أحجار كبيرة على طرق جدة 

جدة (صدى):
تمكنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، من القبض على قائد مركبة بجدة؛ إثر تساقط أحجار بأحجام كبيرة على امتداد الطريق.

وأوضحت إدارة المرور، أنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكانت إدارة المرور، من القبض على قائد مركبة صدم سيارة أحد الشباب من أصحاب الهمم في حي الجامعة في جدة.

 

يذكر أن صاحب المركبة صدم سيارة أحد الشباب من أصحاب الهمم عند عودته إلى منزله مساء الخميس، وهرب دون الاهتمام به أو الاطمئنان عليه بجدة في حي الجامعة، ونرجو من إدارة المرور التحري عنه وتطبيق النظام بحقه.

Time واتساب
جدة
قائد مركبة
إدارة المرور
حي الجامعة
أحجار

أحدث التعليقات

فهد
من بعيد كانه وليد الفراج يخلق من الشبه اربعين
ابن فيصل
إيقاف مسؤول هههههههههههههههههههههههههههههخخههههههه اي مسؤول قول مدرب أجنبي تلفظ على الحكم السعودي واتهمه بالفساد والله المفروض يجلد ويبعد برا البلاد عشان يتربى اذا فيه طناخه يطنخ عند الطواقي
اللهو البرى
اخ يابعض الرجال.. يا رجل بنت الرجال ماهي لعبة وعيب.. ياعشرة بالطيب يا كل واحد يذهب ف طريق
سكب
افلام هندية
عادل عبدالحي حمزة
وأكد أن الرياض احتلت المرتبة الأولى كأكثر المناطق المخالفة للإجراءات الاحترازية، حيث 24.5 ألف مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ15 ألف مخالفة، ثم القصيم بـ9 آلاف مخالفة، فيما كانت جازان الأقل في تسجيل المخالفات بـ663 مخالفة، تليها نجران بـ880 ألف مخالفة --------------- نجران 880 ألف مخالفة كتير جداً

أخر الأخبار

شاهد.. وصلة رقص مثيرة للفنانة رانيا يوسف بفستان أحمر 
شاهد.. وصلة رقص مثيرة للفنانة رانيا يوسف بفستان أحمر 
Time منذ دقيقتين Views 52
لقطة رئيس نادي النصر صفوان السويكت مع رئيس لجنة الحكام
لقطة رئيس نادي النصر صفوان السويكت مع رئيس لجنة الحكام
Time منذ 6 دقائق Views 158
الكشف عن برامج تهدف لتوظيف 115 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص
الكشف عن برامج تهدف لتوظيف 115 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص
Time منذ 9 دقائق Views 1229
شابان استدرجا صديقهما وقتلاه في منطقة نائية 
شابان استدرجا صديقهما وقتلاه في منطقة نائية 
Time منذ 25 دقيقة Views 413
طريقة إنشاء رابط عام لمجموعة واتساب
طريقة إنشاء رابط عام لمجموعة واتساب
Time منذ 34 دقيقة Views 1471
فيفى عبده والخيانة الزوجية
فيفى عبده والخيانة الزوجية
Time منذ 41 دقيقة Views 348
المذيع ضاعت علومه
المذيع ضاعت علومه
Time منذ 41 دقيقة Views 354
كلب يهاجم لاعب
كلب يهاجم لاعب
Time منذ 43 دقيقة Views 248
مصير قائد المركبة التي تساقطت منها أحجار كبيرة على طرق جدة 
مصير قائد المركبة التي تساقطت منها أحجار كبيرة على طرق جدة 
Time منذ 45 دقيقة Views 1764
حقيقة مفاوضات الهلال مع محمد قاسم
حقيقة مفاوضات الهلال مع محمد قاسم
Time منذ ساعة Views 1744