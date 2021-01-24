حقيقة مفاوضات الهلال مع محمد قاسم

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر مطلعة، عن حقيقة مفاوضات نادي الهلال مع لاعب الفيصلي محمد قاسم.
وأضافت المصادر:" غير صحيح ما يتم تداوله عن مفاوضاتنا مع ظهير الفيصلي محمد قاسم ".
وكانت ترددت أنباء عن رغبة الهلال في ضم محمد قاسم ليكون بديلًا للظهير الأيسر، ياسر الشهراني، حال الإصابة أو الإيقاف.
وتضمنت الأنباء المتداولة أن الهلال هو الأقرب لاستقطاب محمد قاسم لمدة 3 سنوات، براتب سنوي قدره 2.6 مليون ريال، ويُنتظر التوقيع معه خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن الفيصلي يرغب في تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي في شهر يونيو المقبل، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.