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حقيقة مفاوضات الهلال مع محمد قاسم

Time منذ ساعة
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حقيقة مفاوضات الهلال مع محمد قاسم

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر مطلعة، عن حقيقة مفاوضات نادي الهلال مع لاعب الفيصلي محمد قاسم.

وأضافت المصادر:" غير صحيح ما يتم تداوله عن مفاوضاتنا مع ظهير ‎الفيصلي محمد قاسم ".

وكانت ترددت أنباء عن رغبة الهلال في ضم محمد قاسم ليكون بديلًا للظهير الأيسر، ياسر الشهراني، حال الإصابة أو الإيقاف.

وتضمنت الأنباء المتداولة أن الهلال هو الأقرب لاستقطاب محمد قاسم لمدة 3 سنوات، براتب سنوي قدره 2.6 مليون ريال، ويُنتظر التوقيع معه خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن الفيصلي يرغب في تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي في شهر يونيو المقبل، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

Time واتساب
الهلال
الفيصلي
ياسر الشهراني
محمد قاسم

أحدث التعليقات

فهد
من بعيد كانه وليد الفراج يخلق من الشبه اربعين
ابن فيصل
إيقاف مسؤول هههههههههههههههههههههههههههههخخههههههه اي مسؤول قول مدرب أجنبي تلفظ على الحكم السعودي واتهمه بالفساد والله المفروض يجلد ويبعد برا البلاد عشان يتربى اذا فيه طناخه يطنخ عند الطواقي
اللهو البرى
اخ يابعض الرجال.. يا رجل بنت الرجال ماهي لعبة وعيب.. ياعشرة بالطيب يا كل واحد يذهب ف طريق
سكب
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عادل عبدالحي حمزة
وأكد أن الرياض احتلت المرتبة الأولى كأكثر المناطق المخالفة للإجراءات الاحترازية، حيث 24.5 ألف مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ15 ألف مخالفة، ثم القصيم بـ9 آلاف مخالفة، فيما كانت جازان الأقل في تسجيل المخالفات بـ663 مخالفة، تليها نجران بـ880 ألف مخالفة --------------- نجران 880 ألف مخالفة كتير جداً

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