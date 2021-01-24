طريقة إنشاء رابط عام لمجموعة واتساب

وكالات (صدى):
يجد الكثير من مستخدمي تطبيق صعوبة عند إضافة الأعضاء الجدد فردًا فردًا ، ولذلك وفر التطبيق بديل عن طريق إنشاء رابط قابل للمشاركة يمكن للمشاركين المهتمين النقر فوقه للانضمام إلى المجموعة على الفور، لكن يجب أن يكون لدى المستخدم امتيازات المسؤول.
ويمكن إنشاء الرابط عن طريق فتح تطبيق WhatsApp على جهاز الأندرويد أو الأيفون وحدد الدردشة الجماعية، والنقر على اسم المجموعة أعلى الشاشة لزيارة صفحة الملف الشخصي للمجموعة، التمرير لأسفل وحدد خيار دعوة عبر الرابط Invite Via Link، وستجد رابط المجموعة على الشاشة التالية.
ويمكن نسخ الرابط من خلال النقر على الزر نسخ الرابط Copy Link، أو يمكن اختيار مشاركة الرابط Share Link أو اختيار مشاركة الرابط عبر واتساب Send Link Via WhatsApp وإرساله مباشرة عن طريق الأرقام، وهناك أيضًا خيار لإنشاء رمز الاستجابة السريعة QR لمجموعتك، وعند مشاركته، يمكن لأي شخص مسحه ضوئيًا للانضمام إلى المجموعة.
ويجب العلم أن رابط المجموعة يكون عامًا، مما يعني أنه يمكنك حتى نشره على موقع الويب الخاص بك أو منصات السوشيال ميديا لدعوة الأشخاص، لكن عندما ينقر عليه شخص ما، سيتمكن من الانضمام إلى المجموعة دون موافقتك الإضافية.