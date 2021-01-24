الأعداد السابقة للصحيفة

الرياض عام 1397 هـ

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الرياض عام 1397 هـ

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيهم ويعافيهم
ابو احمد
المفروض يشطب من الاعلام... لايحترم الكبار هذا الأعوج
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه أهم شي دون عملية تجميل شكل قلبه مدبول من الي يشوفه عاد فرصه إلى يلهثنه ورا الفلوس راتب شهري 50 الف ولا راتب القاضي أو دكتور محاضر حاح من عقلك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب مبروووك
منصور المنصور
والله ما قطع قلبه الا محمد نور يارجال ما خلاه يعرف يتكلم جابله الرهبه تقول عجوز مهربده عمرها 120سنه لو شاف محمد نور في جده ينام في مكه

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