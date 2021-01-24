الأعداد السابقة للصحيفة

متحدث الداخلية يوضح أسباب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا

Time منذ 34 دقيقة
Views 1613
Comment 2
متحدث الداخلية يوضح أسباب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا

الرياض (صدى):
أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أسباب الارتفاع المُسجل مؤخرًا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الشلهوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا في المملكة، أن التجمعات المخالفة وغير المتقيدة بالإجراءات الوقائية خلال فترة الإجازة، كانت السبب في زيادة الحالات المسجلة حديثًا.

وأضاف متحدث الداخلية أنه تم رصد أكثر من 18 ألف مخالفة خلال الأسبوع الماضي.

وأكد أن الرياض احتلت المرتبة الأولى كأكثر المناطق المخالفة للإجراءات الاحترازية، حيث 24.5 ألف مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ15 ألف مخالفة، ثم القصيم بـ9 آلاف مخالفة، فيما كانت جازان الأقل في تسجيل المخالفات بـ663 مخالفة، تليها نجران بـ880مخالفة

Time واتساب
الرياض
الداخلية
كورونا

أحدث التعليقات

اللهو البرى
اخ يابعض الرجال.. يا رجل بنت الرجال ماهي لعبة وعيب.. ياعشرة بالطيب يا كل واحد يذهب ف طريق
سكب
افلام هندية
عادل عبدالحي حمزة
وأكد أن الرياض احتلت المرتبة الأولى كأكثر المناطق المخالفة للإجراءات الاحترازية، حيث 24.5 ألف مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ15 ألف مخالفة، ثم القصيم بـ9 آلاف مخالفة، فيما كانت جازان الأقل في تسجيل المخالفات بـ663 مخالفة، تليها نجران بـ880 ألف مخالفة --------------- نجران 880 ألف مخالفة كتير جداً
باحث
الحكم 6 شهور وخفف الى نصف المدة (3 شهور ) المفروض يبين سبب تخفيف الحكم
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

أخر الأخبار

الصحة: يحتاج الشخص لأسبوعين بعد تلقي الجرعة الثانية للوصول للمناعة العالية
الصحة: يحتاج الشخص لأسبوعين بعد تلقي الجرعة الثانية للوصول للمناعة العالية
Time منذ دقيقة Views 1020
سائق يتلفظ على مذيعة على الهواء
سائق يتلفظ على مذيعة على الهواء
Time منذ 9 دقائق Views 211
بالفيديو.. القادسية يجبر أبها على التعادل في مواجهة مثيرة
بالفيديو.. القادسية يجبر أبها على التعادل في مواجهة مثيرة
Time منذ 9 دقائق Views 1310
خلاف اسري ينتهي بمضاربة في المطعم
خلاف اسري ينتهي بمضاربة في المطعم
Time منذ 9 دقائق Views 202
الحوادث المميتة
الحوادث المميتة
Time منذ 10 دقائق Views 182
بالفيديو.. الماجد يوضح حكم اقتراض شخص من شقيقه للاستثمار مقابل نسبة من الأرباح 
بالفيديو.. الماجد يوضح حكم اقتراض شخص من شقيقه للاستثمار مقابل نسبة من الأرباح 
Time منذ 27 دقيقة Views 1392
متحدث الداخلية يوضح أسباب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا
متحدث الداخلية يوضح أسباب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا
Time منذ 34 دقيقة Views 1613
ميسي يضع برشلونة في ورطة كبيرة 
ميسي يضع برشلونة في ورطة كبيرة 
Time منذ 44 دقيقة Views 1479
سائق يستدرج عاملة ويغتصبها تحت تهديد السلاح
سائق يستدرج عاملة ويغتصبها تحت تهديد السلاح
Time منذ 51 دقيقة Views 791
وظائف شاغرة في مجموعة الزامل بالدمام
وظائف شاغرة في مجموعة الزامل بالدمام
Time منذ ساعة Views 1524