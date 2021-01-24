بالفيديو.. القادسية يجبر أبها على التعادل في مواجهة مثيرة

طلال الغامدي (صدى):
حسم التعادل الإيجابي مواجهة أبها والقادسية بنتيجة " 2-2 "، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز اللاعب صالح الجمعان لأبها في الدقيقة 20، بينما سجل الهدف الثاني لأبها اللاعب سعد بقير في الدقيقة 42.
ونجح اللاعب حسن العمري في تسجيل الهدف الأول للقادسية في الدقيقة 50، فيما تقدم اللاعب كاروليس أندريا بالهدف الثاني للقادسية في الدقيقة 59 من عمر المباراة.
وبهذا التعادل، وصل أبها إلى 21 نقطة، ويواجه الشباب السبت 30 يناير، بينما بلغ القادسية النقطة الـ20، ويلاقي الوحدة الأحد 31 يناير.