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بالفيديو.. القادسية يجبر أبها على التعادل في مواجهة مثيرة

Time منذ 9 دقائق
Views 1308
بالفيديو.. القادسية يجبر أبها على التعادل في مواجهة مثيرة

طلال الغامدي (صدى):
حسم التعادل الإيجابي مواجهة أبها والقادسية بنتيجة " 2-2 "، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وأحرز اللاعب صالح الجمعان لأبها في الدقيقة 20، بينما سجل الهدف الثاني لأبها اللاعب سعد بقير في الدقيقة 42.

 

ونجح اللاعب حسن العمري في تسجيل الهدف الأول للقادسية في الدقيقة 50، فيما تقدم اللاعب كاروليس أندريا بالهدف الثاني للقادسية في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

 

وبهذا التعادل، وصل أبها إلى 21 نقطة، ويواجه الشباب السبت 30 يناير، بينما بلغ القادسية النقطة الـ20، ويلاقي الوحدة الأحد 31 يناير.

Time واتساب
الوحدة
أبها
القادسية
مباراة
نتيجة
صالح الجمعان
سعد بقير
حسن العمري

أحدث التعليقات

اللهو البرى
اخ يابعض الرجال.. يا رجل بنت الرجال ماهي لعبة وعيب.. ياعشرة بالطيب يا كل واحد يذهب ف طريق
سكب
افلام هندية
عادل عبدالحي حمزة
وأكد أن الرياض احتلت المرتبة الأولى كأكثر المناطق المخالفة للإجراءات الاحترازية، حيث 24.5 ألف مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ15 ألف مخالفة، ثم القصيم بـ9 آلاف مخالفة، فيما كانت جازان الأقل في تسجيل المخالفات بـ663 مخالفة، تليها نجران بـ880 ألف مخالفة --------------- نجران 880 ألف مخالفة كتير جداً
باحث
الحكم 6 شهور وخفف الى نصف المدة (3 شهور ) المفروض يبين سبب تخفيف الحكم
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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