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 شاهد.. العدل تطالب القضاة بتطبيق أمر هام 

Time منذ ساعة
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 شاهد.. العدل تطالب القضاة بتطبيق أمر هام 

الرياض (صدى):
أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن الاجتهاد القضائي لابد أن يكون في إطار النص النظامي، وأن على القاضي تطبيق النظام حتى لو خالف رأيه الشخصي.

 

وأوضح وليد الصمعاني، أن الولاية التي أعطيت للقاضي جاءت بموجب النظام، مبينا أنه في القضاء يعتمد على النهج المؤسسي الذي يبدأ في الدائرة ومن ثم المحكمة ومحكمة الاستئناف وأخيراً المحكمة العليا.

 

ولفت إلى أن رأي القاضي يكون ضمن المؤسسة، ويطبق النظام حتى لو خالف رأيه الشخصي، واجتهاده يكون على ضوء الأنظمة، متابعا:" نص النظام يطبق تطبيقا صرفا، وهذا هو التطبيق الشرعي الصحيح للأنظمة ".

Time واتساب
محكمة الاستئناف
المحكمة العليا
المحكمة
وليد الصمعاني
القضاة

أحدث التعليقات

فهد
من بعيد كانه وليد الفراج يخلق من الشبه اربعين
ابن فيصل
إيقاف مسؤول هههههههههههههههههههههههههههههخخههههههه اي مسؤول قول مدرب أجنبي تلفظ على الحكم السعودي واتهمه بالفساد والله المفروض يجلد ويبعد برا البلاد عشان يتربى اذا فيه طناخه يطنخ عند الطواقي
اللهو البرى
اخ يابعض الرجال.. يا رجل بنت الرجال ماهي لعبة وعيب.. ياعشرة بالطيب يا كل واحد يذهب ف طريق
سكب
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عادل عبدالحي حمزة
وأكد أن الرياض احتلت المرتبة الأولى كأكثر المناطق المخالفة للإجراءات الاحترازية، حيث 24.5 ألف مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ15 ألف مخالفة، ثم القصيم بـ9 آلاف مخالفة، فيما كانت جازان الأقل في تسجيل المخالفات بـ663 مخالفة، تليها نجران بـ880 ألف مخالفة --------------- نجران 880 ألف مخالفة كتير جداً

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