ميسي يضع برشلونة في ورطة كبيرة 

وكالات (صدى):
أشارت تقارير صحفية، إلى أن النجم ليونيل ميسي، يوافق على الرحيل عن نادي برشلونة، نحو صفوف باريس سان جيرمان.
وأوضحت التقارير، أن ميسي يود ارتداء قميص سان جيرمان، مشددا على أن انتقال ميسي إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس، سيمنحه فرصة الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا، ما لن يحدث في برشلونة.
وكان ميسي البالغ من العمر 34 عامًا، سعى إلى الرحيل عن ملعب كامب نو، الصيف الماضي، بعدما بعث رسالة عبر الفاكس إلى إدارة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، يطالب خلالها بالمغادرة مجانًا، ما قوبل بالرفض.