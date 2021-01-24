وظائف شاغرة في مجموعة الزامل بالدمام

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت مجموعة الزامل عبر موقعها الإلكتروني " بوابة التوظيف "، عن توافر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بالدمام.
وأشارت مجموعة الزامل إلى أن المسمى الوظيفي مدير الموارد البشرية والإدارية، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات كمدير موارد بشرية في شركة معروفة ويفضّل أن يكون ذلك في مجال التصنيع.
وأوضحت أن التقديم متاح بدأ اليوم الأحد بتاريخ 11/6/1442 الموافق 24/1/2021 م، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.