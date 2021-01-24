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وظائف شاغرة في مجموعة الزامل بالدمام

Time منذ 59 دقيقة
Views 1524
وظائف شاغرة في مجموعة الزامل بالدمام

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت مجموعة الزامل عبر موقعها الإلكتروني " بوابة التوظيف "، عن توافر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بالدمام.

 

وأشارت مجموعة الزامل إلى أن المسمى الوظيفي   مدير الموارد البشرية والإدارية، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات كمدير موارد بشرية في شركة معروفة ويفضّل أن يكون ذلك في مجال التصنيع.

 

وأوضحت أن التقديم متاح بدأ اليوم الأحد بتاريخ 11/6/1442 الموافق 24/1/2021 م، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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الدمام
مجموعة الزّامل
بوابة التوظيف

أحدث التعليقات

اللهو البرى
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وأكد أن الرياض احتلت المرتبة الأولى كأكثر المناطق المخالفة للإجراءات الاحترازية، حيث 24.5 ألف مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ15 ألف مخالفة، ثم القصيم بـ9 آلاف مخالفة، فيما كانت جازان الأقل في تسجيل المخالفات بـ663 مخالفة، تليها نجران بـ880 ألف مخالفة --------------- نجران 880 ألف مخالفة كتير جداً
باحث
الحكم 6 شهور وخفف الى نصف المدة (3 شهور ) المفروض يبين سبب تخفيف الحكم
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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