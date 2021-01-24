‏متحدث الصحة: فيروس كورونا لازال موجودًا ونشطًا

الرياض (صدى):
قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن فيروس كورونا لازال موجودًا ونشطًا، لافتا:" العالم أمام مزيد من الإجراءات ".
وأوضح محمد العبدالعالي:" نلاحظ زيادة في إصابات كورونا في المملكة، ولازال تحت السيطرة "، مشيرا:" لازالت الدراسات مستمرة حول إمكانية أخذ المرأة الحامل لقاح كورونا ".
ولفت:" أفضل وسيلة لعدم انتقال العدوى هو ارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي "، مؤكدا أن جميع الخدمات الصحية متوفرة للجميع.
وتابع:" تذكروا، المجتمع بحاجة للمناعة حتى نتجاوز الجائحة "، مبينا:" من لديه موعد لأخذ جرعة ثانية للقاح كورونا يحضر، وإن كان هناك تغير سوف يتم الإبلاغ بذلك ".