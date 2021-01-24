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‏متحدث الصحة: فيروس كورونا لازال موجودًا ونشطًا

Time منذ ساعة
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‏متحدث الصحة: فيروس كورونا لازال موجودًا ونشطًا

الرياض (صدى):
قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن فيروس كورونا لازال موجودًا ونشطًا، لافتا:" العالم أمام مزيد من الإجراءات ".

 

وأوضح محمد العبدالعالي:" نلاحظ زيادة في إصابات كورونا في المملكة، ولازال تحت السيطرة "، مشيرا:" لازالت الدراسات مستمرة حول إمكانية أخذ المرأة الحامل لقاح كورونا ".

ولفت:" أفضل وسيلة لعدم انتقال العدوى هو ارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي "، مؤكدا أن جميع الخدمات الصحية متوفرة للجميع.

وتابع:" تذكروا، المجتمع بحاجة للمناعة حتى نتجاوز الجائحة "، مبينا:" ‏من لديه موعد لأخذ جرعة ثانية للقاح كورونا يحضر، وإن كان هناك تغير سوف يتم الإبلاغ بذلك ".

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وزارة الصحة
كورونا
لقاح
المرأة الحامل
محمد العبدالعالي

أحدث التعليقات

اللهو البرى
اخ يابعض الرجال.. يا رجل بنت الرجال ماهي لعبة وعيب.. ياعشرة بالطيب يا كل واحد يذهب ف طريق
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عادل عبدالحي حمزة
وأكد أن الرياض احتلت المرتبة الأولى كأكثر المناطق المخالفة للإجراءات الاحترازية، حيث 24.5 ألف مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ15 ألف مخالفة، ثم القصيم بـ9 آلاف مخالفة، فيما كانت جازان الأقل في تسجيل المخالفات بـ663 مخالفة، تليها نجران بـ880 ألف مخالفة --------------- نجران 880 ألف مخالفة كتير جداً
باحث
الحكم 6 شهور وخفف الى نصف المدة (3 شهور ) المفروض يبين سبب تخفيف الحكم
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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