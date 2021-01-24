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حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

Time منذ 18 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

عادل الحربي (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على المملكة.

 

ومن المتوقع أن الطقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة وسماء غائمة جزئيا على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 31 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 14 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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المملكة
الطقس
الأرصاد
الاثنين

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا حير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاااز ..
عادل عبدالحي حمزة
ممتاز المقال كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر تحياتي لحضرتك
محمد معلم
للاستهلاك الاعلامي فالعج والمطر يستمر يوم مايمدبك تنبه الطلاب والمعلمين وتعمل صيانه للمنصه وتنزل جدول فيها الا الضرف منتهي
عادل عبدالحي حمزة
عفواً بس أولها بيكون شكراُ وتاليها هايكون إيه الله أعلم

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