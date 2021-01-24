جستنيه: هل يضع توقيت مباراة الاتحاد حدا لنحس النصر!

طلال الغامدي (صدى):
تهكم الناقد الرياضي عدنان جستنيه من الخسائر التي تعرض لها فريق النصر في أغلب مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال جستنيه: "لم يسبق للاتحاد الفوز على النصر في ملعب الشرائع ولكن هناك فرق في توقيت اقامة المباراة ،،عادة التوقيت بعد صلاة العشاء بينما مباراة اليوم قبل صلاة العشاء،فهل هذا التوقيت يقلب الموازين ويضع حد للنحس الذي يواجه العميد ام يواصل فارس نجد انتصاراته في هذا الملعب".
يذكر أن الجماهير تترقب مباراة الاتحاد ضد النصر المقرر إقامتها، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.