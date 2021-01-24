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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

Time منذ ساعتين
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 46.97 نقطة ليقفل عند مستوى 8829.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 185 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 265 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 47 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 144 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العمران، ولازوردي، والزامل للصناعة، وجزيرة تكافل، وجاكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات البابطين، وسايكو، وسلامة، وينساب، وزجاج فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.48% و 3.37%.

فيما كانت أسهم شركات جاكو، والإنماء، وكيان السعودية، وجازادكو، وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات العمران، وجاكو، وتشب، والكيميائية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 444.77 نقطة ليقفل عند مستوى 26490.39 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 130 ألف سهم تقاسمتها 677 صفقة.

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المملكة
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا حير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاااز ..
عادل عبدالحي حمزة
ممتاز المقال كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر تحياتي لحضرتك
محمد معلم
للاستهلاك الاعلامي فالعج والمطر يستمر يوم مايمدبك تنبه الطلاب والمعلمين وتعمل صيانه للمنصه وتنزل جدول فيها الا الضرف منتهي
عادل عبدالحي حمزة
عفواً بس أولها بيكون شكراُ وتاليها هايكون إيه الله أعلم

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