إعلان أسماء 341 متقدم ومتقدمة لوظائف وزارة الحرس الوطني

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الحرس الوطني اليوم الأحد عن أسماء 341 متقدم ومتقدمة على وظائفها لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية .
وأكدت أنه سيتم عقد المقابلات يوم الأحد الموافق 18 / 6 / 1442 هـ من الساعة 8:45 صباحاً وفقاً للشروط والمواعيد المحددة لكل متقدم ومتقدمة .
المستندات المطلوبة :
- إحضار أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها .
- السيرة الذاتية باللغة العربية .
- الإلتزام بالموعد المحدد وإلا سيكون عدول عنها .
- أصل وثيقة التخرج ونسخة منها موضحاً بها التخصص والتقدير العام والنسبة المئوية والمعدل التراكمي وتاريخ التخرج .
- إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة .
- إحضار السجل الأكاديمي ونسخة منه .
- 3صور حديثة وملونة مقاس 4 *6 .
- نسخة من شهادات الخبرة والدورات إن وجدت .
ويمكن الإطلاع على الرابطين التاليين لمعرفة الأسماء:
أسماء المرشحين الرجال من هنـــــــــا .
أسماء المرشحات من هنـــــــــا .