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إعلان أسماء 341 متقدم ومتقدمة لوظائف وزارة الحرس الوطني

Time منذ 59 دقيقة
Views 1649
إعلان أسماء 341 متقدم ومتقدمة لوظائف وزارة الحرس الوطني

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الحرس الوطني اليوم الأحد عن أسماء 341 متقدم ومتقدمة على وظائفها لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية .

وأكدت أنه سيتم عقد المقابلات يوم الأحد الموافق 18 / 6 / 1442 هـ من الساعة 8:45 صباحاً وفقاً للشروط والمواعيد المحددة لكل متقدم ومتقدمة .

المستندات المطلوبة :

- إحضار أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها .

- السيرة الذاتية باللغة العربية .

- الإلتزام بالموعد المحدد وإلا سيكون عدول عنها .

- أصل وثيقة التخرج ونسخة منها موضحاً بها التخصص والتقدير العام والنسبة المئوية والمعدل التراكمي وتاريخ التخرج .

- إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة .

- إحضار السجل الأكاديمي ونسخة منه .

- 3صور حديثة وملونة مقاس 4 *6 .

- نسخة من شهادات الخبرة والدورات إن وجدت .

ويمكن الإطلاع على الرابطين التاليين لمعرفة الأسماء:

أسماء المرشحين الرجال من هنـــــــــا .

أسماء المرشحات من هنـــــــــا .

Time واتساب
وظائف
وزارة الحرس الوطني

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا حير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاااز ..
عادل عبدالحي حمزة
ممتاز المقال كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر تحياتي لحضرتك
محمد معلم
للاستهلاك الاعلامي فالعج والمطر يستمر يوم مايمدبك تنبه الطلاب والمعلمين وتعمل صيانه للمنصه وتنزل جدول فيها الا الضرف منتهي
عادل عبدالحي حمزة
عفواً بس أولها بيكون شكراُ وتاليها هايكون إيه الله أعلم

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