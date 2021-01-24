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الشباب يقترب من ضم مباي نيانغ

Time منذ 23 دقيقة
Views 1512
الشباب يقترب من ضم مباي نيانغ

ماجد محمد (صدى):
اقترب نادي ‎الشباب من ضم اللاعب السنغالي مباي نيانغ، لاعب نادي رين الفرنسي بالإعارة لمدة ٦ شهور مع أفضلية شراء العقد.

 

وعبر مباي نيانغ عن رغبته في تجربة مكان آخر، في ظل مشاركاته القليلة مع نادي رين، حيث لعب 9 مباريات فقط وأحرز هدفًا واحدًا هذا الموسم.

 

ويملك مباي نيانغ رغبة من نادي الشباب في التعاقد معه، وسط منافسة من الدحيل القطري.

يذكر أن خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، أكد مساعيه للتعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية، خاصة في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع عبد الله الحمدان على تجديد عقده، حيث طلب اللاعب مبلغ 10 ملايين ريال مقابل التجديد، في حين قدمت الإدارة عرضًا بقيمة 5 ملايين ريال سنويًا.

Time واتساب
نادي الشباب
خالد البلطان
نادي رين
إعارة
عبد الله الحمدان
مباي نيانغ

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا حير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاااز ..
عادل عبدالحي حمزة
ممتاز المقال كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر تحياتي لحضرتك
محمد معلم
للاستهلاك الاعلامي فالعج والمطر يستمر يوم مايمدبك تنبه الطلاب والمعلمين وتعمل صيانه للمنصه وتنزل جدول فيها الا الضرف منتهي
عادل عبدالحي حمزة
عفواً بس أولها بيكون شكراُ وتاليها هايكون إيه الله أعلم

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