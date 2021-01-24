الشباب يقترب من ضم مباي نيانغ

ماجد محمد (صدى):
اقترب نادي الشباب من ضم اللاعب السنغالي مباي نيانغ، لاعب نادي رين الفرنسي بالإعارة لمدة ٦ شهور مع أفضلية شراء العقد.
وعبر مباي نيانغ عن رغبته في تجربة مكان آخر، في ظل مشاركاته القليلة مع نادي رين، حيث لعب 9 مباريات فقط وأحرز هدفًا واحدًا هذا الموسم.
ويملك مباي نيانغ رغبة من نادي الشباب في التعاقد معه، وسط منافسة من الدحيل القطري.
يذكر أن خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، أكد مساعيه للتعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية، خاصة في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع عبد الله الحمدان على تجديد عقده، حيث طلب اللاعب مبلغ 10 ملايين ريال مقابل التجديد، في حين قدمت الإدارة عرضًا بقيمة 5 ملايين ريال سنويًا.