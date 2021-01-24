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جستنيه: معاقبة "تسوناكاس" مستحقة لكنها تثير التساؤلات

Time منذ ساعة
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جستنيه: معاقبة "تسوناكاس" مستحقة لكنها تثير التساؤلات

علي القحطاني (صدى):
علق الناقد الرياضي، عدنان جستنيه، على قرار لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم المتعلقة بإيقاف جورجيوس تسوناكاس مسؤول نادي الهلال 4 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال بسبب ألفاظه البذيئة تجاه حكم المباراة التي أقيمت بين الهلال والأهلي.

وأكد أنه طالب بتطبيق مثل هذه العقوبات على حالات كثيرة حدثت من مدربين ومشرفين كرة ولاعبين لكن اللجنة لم تقم بذلك.

وأبدى عدنان جستنيه موافقته على قرار لجنة الانضباط المتعلق بـ"تسوناكاس" ألا أن سكوت اللجنة على الحالات المشابهة لسلوك جورجيوس تسوناكاس يضع العديد من علامات الاستفهام والتعجب، مؤكداً أن مثل هذا التباين يتسبب في احتقان الجماهير والتعصب.

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إيقاف مسؤول نادي الهلال وتغريمه 40 ألف ريال

Time واتساب
الهلال
الأهلي
لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم
جورجيوس تسوناكاس
تسوناكاس

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا حير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاااز ..
عادل عبدالحي حمزة
ممتاز المقال كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر تحياتي لحضرتك
محمد معلم
للاستهلاك الاعلامي فالعج والمطر يستمر يوم مايمدبك تنبه الطلاب والمعلمين وتعمل صيانه للمنصه وتنزل جدول فيها الا الضرف منتهي
عادل عبدالحي حمزة
عفواً بس أولها بيكون شكراُ وتاليها هايكون إيه الله أعلم

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