جستنيه: معاقبة "تسوناكاس" مستحقة لكنها تثير التساؤلات

علي القحطاني (صدى):
علق الناقد الرياضي، عدنان جستنيه، على قرار لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم المتعلقة بإيقاف جورجيوس تسوناكاس مسؤول نادي الهلال 4 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال بسبب ألفاظه البذيئة تجاه حكم المباراة التي أقيمت بين الهلال والأهلي.
وأكد أنه طالب بتطبيق مثل هذه العقوبات على حالات كثيرة حدثت من مدربين ومشرفين كرة ولاعبين لكن اللجنة لم تقم بذلك.
وأبدى عدنان جستنيه موافقته على قرار لجنة الانضباط المتعلق بـ"تسوناكاس" ألا أن سكوت اللجنة على الحالات المشابهة لسلوك جورجيوس تسوناكاس يضع العديد من علامات الاستفهام والتعجب، مؤكداً أن مثل هذا التباين يتسبب في احتقان الجماهير والتعصب.
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