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18033 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

Time منذ ساعتين
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18033 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

الرياض (صدى):
بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19 بلغت (18033)مخالفة، وذلك خلال الفترة من 4 / 6 / 1442هـ حتى 10 / 6 / 1442هـ.

وأوضحت إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (5343) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(3028)، ثم المنطقة الشرقية بـ(2236)، ومنطقة القصيم بـ(1798)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1495)، ومنطقة الباحة بـ(1422)،ومنطقة الجوف بـ(1117)، ومنطقة تبوك بـ(521)،ومنطقة حائل بـ(391)ومنطقة عسير بـ(318)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(204) ، ثم منطقة نجران بـ(82) ومنطقة جازان (78).

وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن .

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وزارة الداخلية
الداخلية
كورونا
فيروس كورونا

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا حير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاااز ..
عادل عبدالحي حمزة
ممتاز المقال كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر تحياتي لحضرتك
محمد معلم
للاستهلاك الاعلامي فالعج والمطر يستمر يوم مايمدبك تنبه الطلاب والمعلمين وتعمل صيانه للمنصه وتنزل جدول فيها الا الضرف منتهي
عادل عبدالحي حمزة
عفواً بس أولها بيكون شكراُ وتاليها هايكون إيه الله أعلم

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