الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف صحية شاغرة بعدة مدن.
وتضمنت الوظائف: " سكرتير طبي مكان العمل (مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران)، أخصائي طب باطنة مكان العمل (مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة)، أخصائي جراحة عظام مكان العمل (مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة)، ممارس مكافحة عدوى مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط).
بالإضافة إلى طبيبة - طبيب استشاري جهاز هضمي: (مستشفى القوات المسلحة بنجران)، وفني تخطيط مخ وأعصاب (العدد 3 وظائف):(مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض)، فني عمليات أمراض القلب:مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، وأخصائي التعقيم الطبي: (مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران)، أخصائي علاج وظيفي: (مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران).
للتقديم من هنــــــــــــا .