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الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 34 دقيقة
Views 1470
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف صحية شاغرة بعدة مدن.

وتضمنت الوظائف: " سكرتير طبي مكان العمل (مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران)، أخصائي طب باطنة مكان العمل (مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة)، أخصائي جراحة عظام مكان العمل (مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة)، ممارس مكافحة عدوى مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط).

بالإضافة إلى طبيبة - طبيب استشاري جهاز هضمي: (مستشفى القوات المسلحة بنجران)، وفني تخطيط مخ وأعصاب (العدد 3 وظائف):(مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض)، فني عمليات أمراض القلب:مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، وأخصائي التعقيم الطبي: (مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران)، أخصائي علاج وظيفي: (مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران).

للتقديم من هنــــــــــــا .

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وظائف
نجران
الرياض
الخدمات الطبية للقوات المسلحة
مجمع الملك فهد الطبي

أحدث التعليقات

ناقد رياضي
ليست غريبة لجنة الإنضباط بالاتحاد السعودي تتجاهل أعتراض إدارة النصر واللاعبين على الحكام أثناء المباريات وبعد إنتهاء المباراة وخاصة حمدالله وبيتروس وتلاحق الحكام ، وتعاقب مسئول نادي الهلال بعقوبة واضح انها عقوبة قاسية !! وواضح انها لجنة الإنضباط تثسير من إدارة النصر ....
وافي
اسأل الله لك الهداية باب التوبة مفتوح مالم تغرغر الروح وهذه نعمة من الله ورحمة في عبادة
ابو محمد 😎 ✍️
سوالف حريم بس وين المترجم ..
طارت الطيارة
اللي بيدفعون اللي قالو في البرامج الرياضيه الدعمو النصر في اسياء وكأن الهلال قادم من كوكب آخر. أما التعاون والاهلي والنصر تم الاتفاق بينهم لعلا ياخذها النصر ولاكن رجع بخفي حنين. لاكن الله مطلع على الخفايا وأعطى كل حقنآ حقه. اخبار الضغط
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله مغير الاحوال ولا يتغير .. الحي الذي لايموت وأنفس الخلائق بقبضته .. .. ياترى باقي منهم احد يشوف صورته ........؟

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