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حكام مباريات اليوم من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان

Time منذ 44 دقيقة
Views 1571
حكام مباريات اليوم من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان

نواف السالم (صدى):
أعلنت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، اليوم الأحد، حكام مباريات اليوم الأول ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن تبدأ مباريات اليوم الأول بمواجهة أبها والقادسية، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، عند 3:55 مساءً، ليلتقي بعدها الفتح والرائد، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، عند 5:55 مساءً.

في حين يستضيف الاتحاد نظيرة النصر، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، عند 6:40 مساءً.

وفي ختام المباريات يلتقي الاتفاق نظيرة الأهلي على استاد الأمير محمد بن فهد، عند 8:10 مساءً.

وجاءت أسماء حكام مباريات اليوم كالتالي:

Time واتساب
النصر
الاتحاد
الفتح
دوري المحترفين
دوري الأمير محمد بن سلمان

أحدث التعليقات

ناقد رياضي
ليست غريبة لجنة الإنضباط بالاتحاد السعودي تتجاهل أعتراض إدارة النصر واللاعبين على الحكام أثناء المباريات وبعد إنتهاء المباراة وخاصة حمدالله وبيتروس وتلاحق الحكام ، وتعاقب مسئول نادي الهلال بعقوبة واضح انها عقوبة قاسية !! وواضح انها لجنة الإنضباط تثسير من إدارة النصر ....
وافي
اسأل الله لك الهداية باب التوبة مفتوح مالم تغرغر الروح وهذه نعمة من الله ورحمة في عبادة
ابو محمد 😎 ✍️
سوالف حريم بس وين المترجم ..
طارت الطيارة
اللي بيدفعون اللي قالو في البرامج الرياضيه الدعمو النصر في اسياء وكأن الهلال قادم من كوكب آخر. أما التعاون والاهلي والنصر تم الاتفاق بينهم لعلا ياخذها النصر ولاكن رجع بخفي حنين. لاكن الله مطلع على الخفايا وأعطى كل حقنآ حقه. اخبار الضغط
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله مغير الاحوال ولا يتغير .. الحي الذي لايموت وأنفس الخلائق بقبضته .. .. ياترى باقي منهم احد يشوف صورته ........؟

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