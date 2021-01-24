حكام مباريات اليوم من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان

نواف السالم (صدى):
أعلنت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، اليوم الأحد، حكام مباريات اليوم الأول ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ومن المقرر أن تبدأ مباريات اليوم الأول بمواجهة أبها والقادسية، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، عند 3:55 مساءً، ليلتقي بعدها الفتح والرائد، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، عند 5:55 مساءً.
في حين يستضيف الاتحاد نظيرة النصر، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، عند 6:40 مساءً.
وفي ختام المباريات يلتقي الاتفاق نظيرة الأهلي على استاد الأمير محمد بن فهد، عند 8:10 مساءً.
وجاءت أسماء حكام مباريات اليوم كالتالي: