جولة في سوق الدواجن تكشف الأسعار ومطالب المربين

مروة عبد المنعم (صدى):
تشهد أسعار الدواجن استقرار ملحوظ في الأسواق وفروع الهايبر ماركت في أغلب مناطق المملكة خلال هذه الفترة .
ورصدت جولة لـ " صدى " أسعار الدواجن إذ سجل متوسط سعر الكيلوجرام الدواجن الطازجة المحلي سعر يتراوح بين 15 إلى 20 ريال ، ووصل سعر الدواجن المجمدة المحلية إلى حوالي 18 ريال للكيلو جرام ، ويصل سعر الدواجن المجمدة المستوردة إلى حوالي 17 ريال للكيلو جرام .
بينما سجل سعر النصف كيلو من فيليه صدور الدجاج الطازج متوسط 25 ريال ، بينما سجل الكيلو جرام من أفخاد الدجاج الطازج حوالي 20 ريال .
وأكد تجار الدواجن أن الأسعار مستقرة خلال هذه الأيام نظراً لإستقرار الأعلاف وتوفير الدفايات في مزارع الدواجن في الشتاء مما يقلل من الفاقد ، وكذلك توفير الأمصال المطلوبة من وزارة الزراعة والبيئة والمياه لأصحاب المزارع مما يقلل من الأمراض والأوبئة في الثروة الداجنة .
كما أكدوا أن هناك وفرة في قطاع الشركات المستوردة للدواجن مما يوفر المنتج محلياً خاصةً مع استقرار سعر الريال أمام العملات الأجنبية .
وطالب مربو الدواجن بزيادة الرقابة على الأعلاف لأنها تمثل النسبة الكبرى لتكاليف الإنتاج ما يعني دوام استقرار السعر حال ثبات سعر العلف وعدم الإحتكار .
كما طالبوا بزيادة الوعي في التعامل مع أمراض الدواجن وسرعة طلب الأمصال اللازمة لإنقاذ الفاقد خاصةً بين الصيصان .