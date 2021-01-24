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جولة في سوق الدواجن تكشف الأسعار ومطالب المربين

Time منذ 58 دقيقة
Views 1706
جولة في سوق الدواجن تكشف الأسعار ومطالب المربين

مروة عبد المنعم (صدى):
تشهد أسعار الدواجن استقرار ملحوظ في الأسواق وفروع الهايبر ماركت في أغلب مناطق المملكة خلال هذه الفترة .

ورصدت جولة لـ " صدى " أسعار الدواجن إذ سجل متوسط سعر الكيلوجرام الدواجن الطازجة المحلي سعر يتراوح بين 15 إلى 20 ريال ، ووصل سعر الدواجن المجمدة المحلية إلى حوالي 18 ريال للكيلو جرام ، ويصل سعر الدواجن المجمدة المستوردة إلى حوالي 17 ريال للكيلو جرام .

بينما سجل سعر النصف كيلو من فيليه صدور الدجاج الطازج متوسط 25 ريال ، بينما سجل الكيلو جرام من أفخاد الدجاج الطازج حوالي 20 ريال .

وأكد تجار الدواجن أن الأسعار مستقرة خلال هذه الأيام نظراً لإستقرار الأعلاف وتوفير الدفايات في مزارع الدواجن في الشتاء مما يقلل من الفاقد ، وكذلك توفير الأمصال المطلوبة من وزارة الزراعة والبيئة والمياه لأصحاب المزارع مما يقلل من الأمراض والأوبئة في الثروة الداجنة .

كما أكدوا أن هناك وفرة في قطاع الشركات المستوردة للدواجن مما يوفر المنتج محلياً خاصةً مع استقرار سعر الريال أمام العملات الأجنبية .

وطالب مربو الدواجن بزيادة الرقابة على الأعلاف لأنها تمثل النسبة الكبرى لتكاليف الإنتاج ما يعني دوام استقرار السعر حال ثبات سعر العلف وعدم الإحتكار .

كما طالبوا بزيادة الوعي في التعامل مع أمراض الدواجن وسرعة طلب الأمصال اللازمة لإنقاذ الفاقد خاصةً بين الصيصان .

Time واتساب
وزارة البيئة والمياه والزراعة
أسعار الدواجن
الثروة الداجنة
مزارع الدواجن

أحدث التعليقات

ناقد رياضي
ليست غريبة لجنة الإنضباط بالاتحاد السعودي تتجاهل أعتراض إدارة النصر واللاعبين على الحكام أثناء المباريات وبعد إنتهاء المباراة وخاصة حمدالله وبيتروس وتلاحق الحكام ، وتعاقب مسئول نادي الهلال بعقوبة واضح انها عقوبة قاسية !! وواضح انها لجنة الإنضباط تثسير من إدارة النصر ....
وافي
اسأل الله لك الهداية باب التوبة مفتوح مالم تغرغر الروح وهذه نعمة من الله ورحمة في عبادة
ابو محمد 😎 ✍️
سوالف حريم بس وين المترجم ..
طارت الطيارة
اللي بيدفعون اللي قالو في البرامج الرياضيه الدعمو النصر في اسياء وكأن الهلال قادم من كوكب آخر. أما التعاون والاهلي والنصر تم الاتفاق بينهم لعلا ياخذها النصر ولاكن رجع بخفي حنين. لاكن الله مطلع على الخفايا وأعطى كل حقنآ حقه. اخبار الضغط
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله مغير الاحوال ولا يتغير .. الحي الذي لايموت وأنفس الخلائق بقبضته .. .. ياترى باقي منهم احد يشوف صورته ........؟

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