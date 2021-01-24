وظيفة تقنية شاغرة في شركة تكافل الراجحي

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة تكافل الراجحي، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn)، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض بمسمى "أخصائي إدارة الإصدار".
واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التخطيط والجدولة والتنسيق وإدارة الإصدارات عبر جميع التطبيقات.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنــــــــــا .