الأعداد السابقة للصحيفة

وظيفة تقنية شاغرة في شركة تكافل الراجحي

Time منذ ساعة
Views 1440
وظيفة تقنية شاغرة في شركة تكافل الراجحي

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة تكافل الراجحي، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn)، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض بمسمى "أخصائي إدارة الإصدار".

واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التخطيط والجدولة والتنسيق وإدارة الإصدارات عبر جميع التطبيقات.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنــــــــــا .

Time واتساب
وظائف
الرياض
تكافل الراجحي
وظيفة تقنية

أحدث التعليقات

ناقد رياضي
ليست غريبة لجنة الإنضباط بالاتحاد السعودي تتجاهل أعتراض إدارة النصر واللاعبين على الحكام أثناء المباريات وبعد إنتهاء المباراة وخاصة حمدالله وبيتروس وتلاحق الحكام ، وتعاقب مسئول نادي الهلال بعقوبة واضح انها عقوبة قاسية !! وواضح انها لجنة الإنضباط تثسير من إدارة النصر ....
وافي
اسأل الله لك الهداية باب التوبة مفتوح مالم تغرغر الروح وهذه نعمة من الله ورحمة في عبادة
ابو محمد 😎 ✍️
سوالف حريم بس وين المترجم ..
طارت الطيارة
اللي بيدفعون اللي قالو في البرامج الرياضيه الدعمو النصر في اسياء وكأن الهلال قادم من كوكب آخر. أما التعاون والاهلي والنصر تم الاتفاق بينهم لعلا ياخذها النصر ولاكن رجع بخفي حنين. لاكن الله مطلع على الخفايا وأعطى كل حقنآ حقه. اخبار الضغط
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله مغير الاحوال ولا يتغير .. الحي الذي لايموت وأنفس الخلائق بقبضته .. .. ياترى باقي منهم احد يشوف صورته ........؟

أخر الأخبار

بالصور.. مطار جدة يستحدث طريقة مبتكرة لتوديع المسافرين
بالصور.. مطار جدة يستحدث طريقة مبتكرة لتوديع المسافرين
Time منذ 3 دقائق Views 1044
فحص مهني شامل للعمالة المستقدمة قريبًا
فحص مهني شامل للعمالة المستقدمة قريبًا
Time منذ 8 دقائق Views 1187
بالفيديو.. لقاء تليفزيوني مع مطربة معروفة على السرير لأول مرة !
بالفيديو.. لقاء تليفزيوني مع مطربة معروفة على السرير لأول مرة !
Time منذ 18 دقيقة Views 411
صور مسربة تكشف أحدث سيارات بي إم دبليو الفئة السابعة 2023
صور مسربة تكشف أحدث سيارات بي إم دبليو الفئة السابعة 2023
Time منذ 28 دقيقة Views 1187
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 33 دقيقة Views 1458
"البنوك" تحذر من التفاعل مع رسائل وهمية لتحديث البيانات
"البنوك" تحذر من التفاعل مع رسائل وهمية لتحديث البيانات
Time منذ 38 دقيقة Views 1403
حكام مباريات اليوم من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان
حكام مباريات اليوم من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان
Time منذ 43 دقيقة Views 1568
صورة نادرة للملك فهد خلال وضع حجر الأساس لتوسعة الحرم النبوي
صورة نادرة للملك فهد خلال وضع حجر الأساس لتوسعة الحرم النبوي
Time منذ 48 دقيقة Views 1527
"كاريلي" يحذر لاعبيه قبل ساعات من انطلاق كلاسيكو النصر
"كاريلي" يحذر لاعبيه قبل ساعات من انطلاق كلاسيكو النصر
Time منذ 54 دقيقة Views 1668
جولة في سوق الدواجن تكشف الأسعار ومطالب المربين
جولة في سوق الدواجن تكشف الأسعار ومطالب المربين
Time منذ 58 دقيقة Views 1702