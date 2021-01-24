صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي

خالد الظفيري (صدى):
أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيسًا لمجلس الوزراء، وإعادة تكليفه باختيار الوزراء.
وجاء في الأمر الأميري ما يلي: "أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1442 هـ، الموافق 18 يناير 2021 م، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية أمرنا بالآتي:
مادة أولى: يعين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا،وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".