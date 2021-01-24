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صورة نادرة للملك فهد خلال وضع حجر الأساس لتوسعة الحرم النبوي
منذ 48 دقيقة
1527
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علي القحطاني (صدى):
كشفت صورة تاريخية نادرة، عن الملك فهد - رحمه الله - وهو يضع حجر الأساس لتوسعة الحرم النبوي الشريف.
وكان قد تم التقاط الصورة في عام ١٤٠٥هـ، أي قبل حوالي ٣٧ سنة.
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الملك فهد
الحرم النبوي
أحدث التعليقات
ناقد رياضي
ليست غريبة لجنة الإنضباط بالاتحاد السعودي تتجاهل أعتراض إدارة النصر واللاعبين على الحكام أثناء المباريات وبعد إنتهاء المباراة وخاصة حمدالله وبيتروس وتلاحق الحكام ، وتعاقب مسئول نادي الهلال بعقوبة واضح انها عقوبة قاسية !! وواضح انها لجنة الإنضباط تثسير من إدارة النصر ....
وافي
اسأل الله لك الهداية باب التوبة مفتوح مالم تغرغر الروح وهذه نعمة من الله ورحمة في عبادة
ابو محمد 😎 ✍️
سوالف حريم بس وين المترجم ..
طارت الطيارة
اللي بيدفعون اللي قالو في البرامج الرياضيه الدعمو النصر في اسياء وكأن الهلال قادم من كوكب آخر. أما التعاون والاهلي والنصر تم الاتفاق بينهم لعلا ياخذها النصر ولاكن رجع بخفي حنين. لاكن الله مطلع على الخفايا وأعطى كل حقنآ حقه. اخبار الضغط
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله مغير الاحوال ولا يتغير .. الحي الذي لايموت وأنفس الخلائق بقبضته .. .. ياترى باقي منهم احد يشوف صورته ........؟
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