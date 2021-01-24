الإحصاء: ارتفاع توظيف المواطنين في القطاع الخاص

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للأحصاء عن ارتفاع توظيف المواطنين في المؤسسات والأجهزة الحكومية (نظام الخدمة المدنية) بنسبة 3.3%، الوافدين 0.9%.
وذكرت الهيئة في تقرير لها، أن توظيف المواطنين في الأجهزة الحكومية (نظام التأمينات الاجتماعية): ارتفع بنسبة 10.3%، والوافدين +99.9%.
وفي حين تبين أن القطاع الخاص شهد ارتفاع توظيف المواطنين +5.3%، الوافدين -1.7%.
واتضح تراجع معدل التوطين من 95.9% بنهاية 2012 إلى أن وصل إلى 80.2% بنهاية الربع الثالث 2020م.
وذلك يأتي على عكس مسار بقية القطاعات التي شهدت ارتفاعاً بمعدل التوطين سواء الحكومة (نظام الخدمة المدنية) أو القطاع الخاص.