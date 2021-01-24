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"التعليم" تتيح لمنسوباتها التسجيل في منصة "قيادات"

Time منذ ساعة
Views 1694
"التعليم" تتيح لمنسوباتها التسجيل في منصة "قيادات"

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم أنها إتاحة الفرصة لمنسوباتها في التسجيل في المنصة الوطنية للقيادات النسائية المملكة "قيادات".

يذكر أن "منصة قيادات" قامت بتدشينها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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التعليم
وزارة التعليم
منصة قيادات
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
شي يسر النفس ويشرح الخاطر ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو سعود
الاجانب والسعوديون في المعارض نصابين اكثرهم ولا يخافون الله ليت يمنعو من مزاولة نشاط الشراء والبيع وتركها للمواطن فقط الجاد والمحتاج للشراء والبيع كرهونا في المعارض وفي التطبيقات تلقاهم الشريطية
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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