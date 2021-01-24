الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
"التعليم" تتيح لمنسوباتها التسجيل في منصة "قيادات"
منذ ساعة
1694
الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم أنها إتاحة الفرصة لمنسوباتها في التسجيل في المنصة الوطنية للقيادات النسائية المملكة "قيادات".
يذكر أن "منصة قيادات" قامت بتدشينها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليم
وزارة التعليم
منصة قيادات
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أحدث التعليقات
¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
شي يسر النفس ويشرح الخاطر ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو سعود
الاجانب والسعوديون في المعارض نصابين اكثرهم ولا يخافون الله ليت يمنعو من مزاولة نشاط الشراء والبيع وتركها للمواطن فقط الجاد والمحتاج للشراء والبيع كرهونا في المعارض وفي التطبيقات تلقاهم الشريطية
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
أخر الأخبار
إيقاف مسؤول نادي الهلال وتغريمه 40 ألف ريال
منذ 9 دقائق
1418
بالفيديو.. سبب تشبيه أهالي المملكة للرجل الكريم ببئر "هداج"
منذ 14 دقيقة
1352
للأمهات.. وزن الطفل وتركيز الدواء يحددان جرعة "الباراسيتامول" المناسبة
منذ 19 دقيقة
1172
الأحوال المدنية توضح شروط تغيير اسم المولود
منذ 23 دقيقة
1468
سائق يذبح فتاة رفضت ممارسة الرذيلة معه
منذ 29 دقيقة
605
الإجراء المطلوب عند ظهور رسالة "لديك رقم هوية جديد" على أبشر
منذ 34 دقيقة
1882
مركز غرفة الشرقية للتوظيف يعلن عن وظائف شاغرة
منذ 49 دقيقة
1491
الإحصاء: ارتفاع توظيف المواطنين في القطاع الخاص
منذ 54 دقيقة
1512
بالفيديو.. بدور البراهيم: ندمانة على الشهرة عيلتي كلها شيوخ ودعاة والله يهديني !
منذ 59 دقيقة
1111
ذئب بشري يهتك عرض ابنة شقيقته ويبتز الأخيرة بحيلة شيطانية
منذ ساعة
816