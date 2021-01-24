سناتور أمريكي يحذر من محاكمة ترامب للمرة الثانية

واشنطن (صدى):
حذر عضو جمهوري بارز بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأحد، من أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في المجلس للمرة الثانية.
وأشار إلى ان ذلك قد تؤدي إلى محاكمة رؤساء ديمقراطيين سابقين إذا استعاد الجمهوريون السيطرة على المجلس بعد عامين.
وقال السناتور جون كورنين في تغريدة موجهة لزعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر "إذا كانت مساءلة ومحاكمة رؤساء سابقين فكرة جيدة، فماذا عن الرؤساء الديمقراطيين السابقين عندما يستعيد الجمهوريون الأغلبية في 2022؟ فكر في الأمر ودعنا نفعل ما في صالح البلاد".
ويذكر أن هناك عدد من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ يرفضون محاكمة ترامب التي قد تفضي إلى منعه من الترشح للرئاسة مجددا.