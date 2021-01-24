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بالفيديو.. مستشارة تعليم: التعليم التقليدي لن يعود حتى ولو فُتحت المدارس

Time منذ 30 دقيقة
Views 1738
بالفيديو.. مستشارة تعليم: التعليم التقليدي لن يعود حتى ولو فُتحت المدارس

الرياض (صدى):
قالت مستشارة في مجال التعليم والتطوير، سارة زيدي، إن دراسة صادرة عن منظمة التنمية والاقتصاد أكدت أن المعلمين في المملكة أكثر مرونة في التعامل مع التقنية واستجابة للتغير خلال جائحة كورونا، مقارنة بباقي الدول التي شملتها الدراسة.

وتوقعت، خلال مداخلة لها في برنامج اليوم المذاع على قناة الإخبارية، أن التعليم التقليدي لن يعود كما كان في السابق حتى ولو فتحت المدارس أبوابها وعاد الطلاب والمعلمين للدوام المعتاد قبل جائحة كورونا.

كما توقعت أن يتم الاعتماد أكثر على بيانات الطلاب، وأن يتم التعامل بشكل احترافي مع مصادر التعليمية، وتوفير محتوى مخصص للطلاب.

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كورونا
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جائحة كورونا

أحدث التعليقات

ناقد
قبل كم يوم كنت بأحد المسالخ المسماة بالنموذجية كلها هنود والمحاسب سوداني والبيطري مصري ومعي طلي ( ذبيحة ) وعندما توقفت انطلق أحد الهنود على السيارة يبغى يفتح صندوق السيارة بطريقة غوغائية ونهرته وطالبته بالابتعاد وفتحت الباب وطالبتهم بإنزال الذبيحة والله العظيم رفضوا كلهم ولم يتقدم إلا الذي أبعدته بسبب سلوكه ثم أغلقت الباب وذهبت للسوداني المحاسب بعد ارتفاع صوتي لعدم وجود سعودي أو إدارة نظامية تتعامل معها وسحبت فلوسي وعندما هممت بالمغادرة جاءني المصري البيطري وقال أنا المسؤول وسألته ألا يوجد غير الهنود بمسلخكم وراح جايب يماني بعد رفضي للعمالة الهندية وقال كلهم هنود وهذا الوحيد لدينا ،،، تشكيل عصابي نظامي وسط البلد يتحكم في الناس وبحماية البلدية الي أعطت السعودي التصريح دون متابعة وفرض موظفين سعوديين عليه .. ويشهد الله لم أشاهد إلا سعودي واحد حارس أمن . ولو أرادت الصحيفة كشف اسم المسلخ لكشفته
ليلى
الشرهة على من يصدقه ومعطيه وجه.هذا من باب التنجيم . سخافة وتفاهة ومبزرة السوشل ميديا معطينه وجه.
أحمد الشمري
الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته
ابو محمد 😎 ✍️
انهم إرهابيون مجرمون ، وبأحكامهم ظالمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
ايش هاالحكم الخنفشاري ......!!!؟

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