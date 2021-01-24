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«الغذاء والدواء» تؤكد على إلزامية وجود بطاقة التعبئة على منتجات الأعلاف
منذ 34 دقيقة
1391
الرياض (صدى):
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، على إلزامية وجود بطاقة التعبئة على منتجات الأعلاف.
وقالت الهيئة، أنه يمكنك الاطلاع على دليل تسجيل المنتجات العلفية من خلال الرابط التالي من
هنـــا
.
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الغذاء والدواء
بطاقة التعبئة
منتجات الأعلاف
أحدث التعليقات
ناقد
قبل كم يوم كنت بأحد المسالخ المسماة بالنموذجية كلها هنود والمحاسب سوداني والبيطري مصري ومعي طلي ( ذبيحة ) وعندما توقفت انطلق أحد الهنود على السيارة يبغى يفتح صندوق السيارة بطريقة غوغائية ونهرته وطالبته بالابتعاد وفتحت الباب وطالبتهم بإنزال الذبيحة والله العظيم رفضوا كلهم ولم يتقدم إلا الذي أبعدته بسبب سلوكه ثم أغلقت الباب وذهبت للسوداني المحاسب بعد ارتفاع صوتي لعدم وجود سعودي أو إدارة نظامية تتعامل معها وسحبت فلوسي وعندما هممت بالمغادرة جاءني المصري البيطري وقال أنا المسؤول وسألته ألا يوجد غير الهنود بمسلخكم وراح جايب يماني بعد رفضي للعمالة الهندية وقال كلهم هنود وهذا الوحيد لدينا ،،، تشكيل عصابي نظامي وسط البلد يتحكم في الناس وبحماية البلدية الي أعطت السعودي التصريح دون متابعة وفرض موظفين سعوديين عليه .. ويشهد الله لم أشاهد إلا سعودي واحد حارس أمن . ولو أرادت الصحيفة كشف اسم المسلخ لكشفته
ابو محمد 😎 ✍️
انهم إرهابيون مجرمون ، وبأحكامهم ظالمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
ايش هاالحكم الخنفشاري ......!!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرم انت وزوجتك ، فلا تأمنان عقاب الله .. عليكما من الله ماتستحقان ..
ابو محمد 😎 ✍️
الظاهر عندها طاقه ايجابيه ، تحب الخدمات الإنسانيه ..
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