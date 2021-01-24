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الخارجية الإيرانية: الوساطة السياسية في قضية احتجاز السفينة الكورية غير مقبولة

Time منذ 44 دقيقة
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الخارجية الإيرانية: الوساطة السياسية في قضية احتجاز السفينة الكورية غير مقبولة

وكالات (صدى):
رفضت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، الوساطة في قضية احتجاز السفينة الكورية الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الخارجية حول احتجاز الناقلة الكورية الجنوبية، إن "الوساطة السياسية في القضايا الفنية غير مقبولة لدينا، وقد أبلغنا الكوريين بذلك".

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن احتجاز ناقلة النفط الكورية الجنوبية "هانكوك تشيمي"، بحجة "مخالفتها المتكررة للقوانين البيئية البحرية"، لافتًا إلى إلى أنه كان على متنها 7200 طن من "المواد الكيميائية النفطية"، فيما يعد أفراد الطاقم الذين تم احتجازهم من جنسيات كورية جنوبية وإندونيسية وفيتنامية وبورمية.

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إيران
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طهران
سفينة
هانكوك تشيمي

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انهم إرهابيون مجرمون ، وبأحكامهم ظالمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
ايش هاالحكم الخنفشاري ......!!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرم انت وزوجتك ، فلا تأمنان عقاب الله .. عليكما من الله ماتستحقان ..
ابو محمد 😎 ✍️
الظاهر عندها طاقه ايجابيه ، تحب الخدمات الإنسانيه ..
راكان الكويكبي
ما اوقح منه الا بيتروس سبحان الله لاعبين وسخين تعرف النصر ماذا تختار

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