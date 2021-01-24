الخارجية الإيرانية: الوساطة السياسية في قضية احتجاز السفينة الكورية غير مقبولة

وكالات (صدى):
رفضت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، الوساطة في قضية احتجاز السفينة الكورية الجنوبية.
وقال المتحدث باسم الخارجية حول احتجاز الناقلة الكورية الجنوبية، إن "الوساطة السياسية في القضايا الفنية غير مقبولة لدينا، وقد أبلغنا الكوريين بذلك".
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن احتجاز ناقلة النفط الكورية الجنوبية "هانكوك تشيمي"، بحجة "مخالفتها المتكررة للقوانين البيئية البحرية"، لافتًا إلى إلى أنه كان على متنها 7200 طن من "المواد الكيميائية النفطية"، فيما يعد أفراد الطاقم الذين تم احتجازهم من جنسيات كورية جنوبية وإندونيسية وفيتنامية وبورمية.