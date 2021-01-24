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الإحصاء: 33.7 % من العاطلين استغنى عنهم صاحب العمل

Time منذ ساعة
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الإحصاء: 33.7 % من العاطلين استغنى عنهم صاحب العمل

علي القحطاني (صدى):
كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن 33.7% من إجمالي العاطلين عن العمل ممن سبق لهم العمل جاءت بطالتهم بسبب «الاستغناء عن خدماتهم بواسطة صاحب العمل» خلال الربع الثالث من العام الماضي 2020.

وذكرت الهيئة قي تقرير لها أن نسبة المتعطلين عن العمل منهم بسبب «الاستقالة» بلغت 12.9%، وبلغت نسبة من تم انتهاء عقودهم المؤقتة 10.8%، أما أصحاب الأعمال ممن قاموا بتصفية مشاريعهم بسبب قلة الأرباح أو فشلها فبلغت نسبتهم 2.4%، مع توجه 0.2% منهم إلى التقاعد.

وتبين أن أكثر أسلوب البحث عن العمل من السعوديين جاء من خلال التقديم على بوابة صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات) وبلغت نسبة المتقدمين 21.3%، فيما جاءت في المرتبة الثانية متابعة منصة (جدارة) التابعة لموقع وزارة الموارد البشرية من خلال التقديم أو متابعة تقديم طلب سابق بنسبة 21%.

وجاء في المرتبة الثالثة التقديم من خلال الفرص الوظيفية بالمراسلة عبر الإنترنت أو البريد واستحوذت على 15.4% من إجمالي المتقدمين، ولاقت منصة (ساعد) التابعة لوزارة الموارد البشرية إقبالا بنسبة 10.9% من إجمالي أسلوب البحث عن العمل.

Time واتساب
صندوق تنمية الموارد البشرية
الإحصاء
الهيئة العامة للإحصاء

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انهم إرهابيون مجرمون ، وبأحكامهم ظالمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
ايش هاالحكم الخنفشاري ......!!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرم انت وزوجتك ، فلا تأمنان عقاب الله .. عليكما من الله ماتستحقان ..
ابو محمد 😎 ✍️
الظاهر عندها طاقه ايجابيه ، تحب الخدمات الإنسانيه ..
راكان الكويكبي
ما اوقح منه الا بيتروس سبحان الله لاعبين وسخين تعرف النصر ماذا تختار

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