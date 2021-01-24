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بالفيديو.. مفتي المملكة يوجه نصيحة هامة للقضاة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. مفتي المملكة يوجه نصيحة هامة للقضاة

الرياض (صدى):
وجه الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، اليوم الأحد، نصيحة هامة للقضاة.

وقال عبدالعزيز آل الشيخ: "أيها القاضي الكريم، أنت في قضائك يأتيك الخصوم على اختلاف اتجاهاتهم وطبائعهم وأخلاقهم، وأنت في منصب القضاء والعدل فانظر لهم نظرة الرحمة والإحسان".

وأضاف: "كل يدعي الحق لنفسه؛ فلابد من سماع الطرفين بتواضع ورفق بهم حتى تستطيع أن تقنع الخصم المخالف بما وفقك الله به فيرجع ويقتنع أن الحق عليه وهكذا يكون قضاة المسلمين في تواضع وحسن رفق وتقبل لكل المشاكل".

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هيئة كبار العلماء
القضاة
عبدالعزيز آل الشيخ
نصيحة
البحوث العلمية والإفتاء

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انهم إرهابيون مجرمون ، وبأحكامهم ظالمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
ايش هاالحكم الخنفشاري ......!!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرم انت وزوجتك ، فلا تأمنان عقاب الله .. عليكما من الله ماتستحقان ..
ابو محمد 😎 ✍️
الظاهر عندها طاقه ايجابيه ، تحب الخدمات الإنسانيه ..
راكان الكويكبي
ما اوقح منه الا بيتروس سبحان الله لاعبين وسخين تعرف النصر ماذا تختار

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