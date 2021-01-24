الأهلي يسعى لضم الجزائري عيسى ماندي والدولي التونسي نسيم هنيد

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن إدارة النادي الأهلي تضع الدولي الجزائري عيسى ماندي و الدولي التونسي نسيم هنيد للتعاقد مع أحدهم.
وجاء ذلك بعد أن كان الجزائري جمال بلعمري الخيار الأول، لجأ الأهلاويون لإيجاد بدلاء له؛ حيث أبدى مدافع الشباب السابق رغبته في البقاء مع فريقه ليون الفرنسي، وبرز اسم التونسي نسيم هنيد مدافع فريق آيك أثينا اليوناني في الآونة الأخيرة بقوة.
ومن الجدير بالذكر، أن هنيد يبلغ من العمر 23 عامًا، وانضم إلى آيك أثينا صيف العام الماضي قادمًا من الصفاقسي التونسي في صفقة قدرت قيمتها بـ 600 ألف يورو لمدة 4 مواسم، وهو أحد أبرز المدافعين الشبان في الكرة التونسية؛ حيث مثل المنتخبين الأولمبي والأول لـ(نسور قرطاج).
ويعد الجزائري عيسى ماندي (29 عامًا) مدافع ريال بيتيس الإسباني، اسم آخر مطروح أمام الإدارة الأهلاوية، حيث يملك خبرة كبيرة في الليغا، ومع منتخب (محاربي الصحراء) ويمكنه اللعب كقلب دفاع أو ظهير أيمن.