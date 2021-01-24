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ارتفاع أسعار الذهب في المملكة

Time منذ ساعتين
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ارتفاع أسعار الذهب في المملكة

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار الذهب في المملكة اليوم الأحد 24 يناير 2021، على نحو طفيف، وسط ترقب أسعار المعدن النفيس عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 223.94 ريال (59.69 دولار)، مقارنة بنحو 223.65 ريال (59.64 دولار)، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 205.28 ريال (54.72 دولار)، مقارنة بنحو 205.01 ريال (54.67 دولار)، أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 فى المملكة إلى 195.95 ريال (52.23 دولار)، مقارنة بنحو 195.69 ريال (52.18 دولار) في تعاملات السبت.

وجرام الذهب عيار 14 بلغ 130.63 ريال (34.82 دولار)، مقارنة بنحو130.46 ريال (34.79 دولار) أمس، وهذه الأسعار قبل احستاب “مصنعية” البائع.

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المملكة
الذهب
أسعار الذهب

أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
ابوبدر
طفلة 3 سنوات.. تعاون انت وزوجتك عليها.. ياخي والله لو انك حاطها عند باب مسجد او انك حاطها عند باب جمعية خيرية كان تعتبر رحمه من انك تقتلها. عليك انت وزوجتك من الله ما تستحقون. الله ينتقم منكم شر انتقام وعساكم ما تتهنون بالدنيا ويوم القيامة في اسفل جهنم. يارب لا تبلانا
كوكو
سيارة سيارتين في الليله قبل الرسوم والتأمين الحين مايطلع له شي
ابو رياض الحربي
بقريح يالسرابيت
واضح*** وصريح***
طيبة الطيبة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم..

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